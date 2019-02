Skjern skal have point hjemme mod Nantes for at kunne gå videre i Champions League, siger Ole Nørgaard.

Danmarksmestrene fra Skjern Håndbold har kniven for struben i Champions League-gruppespillet inden søndagens kamp mod det franske storhold Nantes.

Vestjyderne ligger sidst i puljen med otte hold inden de sidste tre kampe, og skal Skjern gøre sig et realistisk håb om at være blandt de seks avancerende hold, skal der point på kontoen hjemme mod sidste års Champions League-finalister.

Det siger Skjern-træner Ole Nørgaard før mødet med Kiril Lazarov og co.

- Vores situation i Champions League er, at vi har kniven for struben, og vi skal have hevet point ud af de sidste tre kampe. Vi har ingen kampe, hvor vi ikke skal hente point.

- Det bliver rigtig svært mod Nantes, men man vil se et Skjern-hold, som tror på, at det kan lade sig gøre at få en sejr, siger Ole Nørgaard.

I sidste sæson spillede Skjern i en af de to Champions League-grupper med seks hold, hvor kun to går videre.

I denne sæson er holdet havnet i en af de to mere elitære grupper, og det har været en stor udfordring for de grønblusede, der har hentet seks point i 11 kampe.

- Langt hen ad vejen har vores indsats i Champions League været godkendt, men fordi de andre hold slår hinanden på kryds og tværs, så ligger vi i bunden af gruppen.

- På det generelle plan er det et meget godt billede af, hvor danske klubhold står i forhold til de bedste klubber i Europa. I de seneste sæsoner har vi set Aalborg, BSV og Kolding få fem, otte og fire point i de bedste grupper, så det er nok dansk klubhåndbolds niveau, siger Ole Nørgaard.

Skjern mødte søndagens modstander i sidste sæson i kvartfinalen. Dengang tabte Skjern med seks mål på udebane, men spillede uafgjort hjemme.

Ole Nørgaard håber, at Skjern kan kopiere indsatsen fra sidste års hjemmekamp.

- Det er samme surdej som sidste år. Når de kan slå PSG i semifinalen i Champions League og være et tophold i fransk håndbold, så er de af en kaliber, som danske hold ikke kan bide skeer med.

- Men det er vilkårene i Champions League, og selv om det ser meget vanskeligt ud, så vil vi gøre alt for, at vi kan spille lige op med dem igen, siger Ole Nørgaard.

For Skjern-spillerne Sebastian Augustinussen og Emil Nielsen er mødet med Nantes også mødet med deres kommende arbejdsgiver. Til sommer skifter begge til den franske storklub.

Skjern-Nantes begynder klokken 16.50.

/ritzau/