Emil Nielsen og Thomas Mogensen leverede på højt niveau, da Skjern tabte med et mål til Paris Saint-Germain.

Herning. Skjerns danske mestre i håndbold leverede en flot præstation, men det rakte lige netop ikke til point i Champions League mod mægtige Paris Saint-Germain med danskerne Mikkel Hansen og Henrik Toft Hansen.

I Champions Leagues gruppe B tabte Skjern hjemmekampen med 24-26 efter en kamp, der var tæt og dramatisk til det sidste.

Særligt målmanden Emil Nielsen og playmakeren Thomas Mogensen ramte et højt internationalt niveau, som var tæt på at skabe en stor overraskelse.

Målmand Emil Nielsen blev den store spiller i første halvleg. I de første ti minutter stod han i vejen for syv ud af otte franske forsøg - blandt andet et straffekast - og sørgede dermed for, at Skjern ikke blev kørt agterud fra start.

For angrebsspillet kørte sandt for dyden ikke for vestjyderne i indledningen. Kun Thomas Mogensen bragede et par bolde i kassen og fik de 6962 tilskuere til at juble i den udsolgte Boxen.

Med tiden faldt Emil Nielsen til et mere menneskeligt niveau, men samtidig blev Skjerns angrebsspil mere effent. I en god periode ændrede Skjern 5-8 til 9-8, og det lugtede af dansk føring ved pausen.

Men den ellers så sikre straffeskytte Anders Eggert misbrugte fra syv meter ved stillingen 10-10, og i stedet viste Mikkel Hansen større træfsikkerhed i den anden ende.

Med sit fjerde mål scorede Hansen til 11-10, og PSG nåede også at score til 12-10 inden pausen.

PSG kom også foran 14-11, men da Thomas Mogensen få minutter senere havde scoret tre gange og lavet et flot indspil, var stillingen helt lige ved 15-15.

Og Skjern bare fortsatte. Kasper Søndergaard og Thomas Mogensen bragede holdet på 16-15 og 17-15, så PSG-træner Raúl González følte sig kaldet til at tage timeout.

Den fik i hvert fald PSG-forsvaret til at løfte sig. Skjern scorede ikke de næste syv minutter, og så kunne udeholdet bringe sig på 18-17.

Derfra var det meget lige. Thomas Mogensen bar Skjerns angrebsspil og fik Boxen til at måbe med et bragende underhåndsskud op i nettaget til 21-21 med seks minutter tilbage, hans niende scoring i kampen.

Men i angrebet efter fik Anders Eggert direkte rødt kort, og pariserne udnyttede overtallet til at score til 23-21 på to Mikkel Hansen-mål. Stjernen sad på bænken i halvlegens første ti minutter, men kom ind og løftede spillet.

Men så blev PSG ramt af to udvisninger, blandt andet et direkte rødt kort til Sander Sagosen, og Kasper Søndergaard reducerede til 22-23 på straffekast.

PSG var dog koldblodig i de sidste minutter og afgjorde kampen endeligt med målet til 26-24 fem sekunder før tid.

