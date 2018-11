Skjern kunne ikke holde niveauet i 60 minutter og tabte ude i Champions League til Flensburg-Handewitt.

Skjern Håndbold spillede lige op med Flensburg-Handewitt i første halvleg, men efter pausen måtte vestjyderne kapitulere.

Derfor tabte de danske håndboldmestre 22-26, da de tyske mestre tog imod i Champions League søndag i Flens-Arena.

Resultatet betyder, at Skjern i gruppe B fortsat har fem point på femtepladsen, mens Flensburg nåede op på seks point og gik forbi Skjern i stillingen.

Begge hold mødte op med nederlag i turneringen senest, da Skjern tabte knebent hjemme til Paris Saint-Germain, mens Flensburg ude tabte med to mål til Pick Szeged.

Fløjspilleren Anders Eggert var blevet klar for Skjern efter en fodskade senest, da Skjern i den hjemlige liga tabte til Skanderborg.

Dermed var han klar til at møde den klub, han tørnede ud for i 11 år fra 2006 til 2017, ligesom Thomas Mogensen var oppe imod det hold, han var med til at gøre til tysk mester i sidste sæson og spillede for fra 2007.

Hos Flensburg var Rasmus Lauge, Lasse Svan, Anders Zachariassen og Simon Hald Jensen med, men Zachariassen pådrog sig en skade i første halvleg, mens Svan inden kampen blev hyldet for 500 kampe for klubben.

Skjern kom godt i gang, og Eivind Tangen bragte Skjern foran 4-1 efter fem minutter, men ti minutter senere var hjemmeholdet foran 5-4.

Tangen udlignede til 6-6 med et hopskud i en periode i undertal for Skjern, og efter et kvarter var det et lige opgør.

Skjern var med og foran 10-8 i slutfasen af første halvleg og havde muligheder for at udbygge mod et tysk hold, der lavede overraskende mange fejl før pausen.

Holger Glandorf sørgede dog for udligning til pausestilling 10-10 med sit femte mål.

Det blev 12-12 efter pausen, men fejl af gæsterne gjorde det nemmere for Flensburg at bringe sig på 14-12, og Rasmus Lauge fik frit løb igennem Skjerns forsvar og øgede til 15-12.

Det gik for hurtigt for Skjern i indledningen af halvlegen, og fejlene var flere, mens Emil Nielsen i Skjern-målet heller ikke fik fat i lige så meget.

De tyske mestre øgede til 19-14 ved Jim Gottfridsson, men Thomas Mogensen sørgede for reducering til 16-19 med et kvarter igen.

Tangen reducerede til 19-22 med syv minutter igen, men kort efter øgede Lauge føringen for Flensburg.

Tyskerne var i front med fire mål tre minutter før tid, og troen på point virkede til at have forladt vestjyderne, som endte med at lide det tredje nederlag i gruppespillet i denne sæson.

/ritzau/