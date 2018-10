Efter fem sejre i træk måtte Sønderjyske indkassere et nederlag, da holdet søndag tabte 25-30 til Skjern.

Sønderborg. Sønderjyske havde søndag mulighed for at tage holdets sjette sejr i træk i Herre Håndbold Ligaen, da sidste sæsons mestre fra Skjern kom på besøg i Sønderborg.

Men sådan skulle det ikke gå for hjemmeholdet, der måtte gå fra banen som tabere for første gang siden 11. september med et nederlag på 25-30.

De to hold fulgtes ad i første halvleg, indtil Skjern efter cirka ti minutter trak en smule fra.

Midtvejs i halvlegen var udeholdet således foran 8-5, inden sønderjyderne fik kæmpet sig tilbage i opgøret og til sidst udlignet til pausestillingen 15-15.

Chris Holm Jørgensen stod for en tredjedel af Sønderjyskes mål i kampens første halvdel, mens Thomas Mogensen og Jan Grebenc var Skjerns største målslugere med tre træffere hver efter den første halve time.

Udeholdet kom bedst ud til anden halvleg og bragte sig hurtigt foran med to mål. En forskel, der var blevet udvidet med et enkelt mål med et kvarter tilbage af kampen, hvor Skjern var foran 22-19.

Med ti minutter tilbage af opgøret var tremålsføringen blevet fordoblet, så de forsvarende danmarksmestre nu var foran 26-20 og havde sejren inden for rækkevidde.

En god slutspurt af Sønderjyske bragte forskellen ned på tre mål. Desværre for hjemmeholdet var der kun et minut tilbage af opgøret, da det skete, og med to efterfølgende scoringer lukkede Skjern kampen.

Thomas Mogensen sluttede kampen som topscorer med ti mål.

Søndagens sejr ændrer ikke på, at Skjern ligger på ottendepladsen i ligaen - nu med ti point efter ni kampe. Trods nederlaget fastholder Sønderjyske også sin position i tabellen som nummer fire med 12 point.

