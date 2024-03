Skjerns håndboldherrer vandt overbevisende hjemme over Mors-Thy i den bedste danske række søndag aften.

Mors-Thy har i store dele af denne sæson været bedre end Skjern.

Men søndag aften var Skjern klart stærkest, da holdet vandt 35-27 hjemme over Mors-Thy i den bedste danske håndboldrække.

Med sejren rykker Skjern tæt på Mors-Thy i tabellen, hvor der nu kun er et enkelt points forskel mellem de to mandskaber. Skjern har 22 point på syvendepladsen. Mors-Thy har et point mere på sjettepladsen.

Mors-Thy var ellers godt med i starten af kampen og fulgte med indtil stillingen 10-10. Men derfra gik det ned ad bakke for udeholdet.

Ved pausen var Skjern foran 17-11, og hjemmeholdet tog momentum med ind i anden halvleg.

Skjern kom foran med hele 20-11, og det forspring blev ikke formøblet i resten af kampen.

Skjerns bagspiller Lasse Mikkelsen, som scorede fem mål i kampen, var tilfreds med konsolideringen af pladsen i top-8, der går videre til slutspillet.

- Vi viste en god defensiv gennem det meste af kampen, og offensivt var det bedre end i de seneste kampe i Lemvig og Holstebro, så det var med pil op.

- Men hvis vi for alvor skal nå noget i denne sæson, så skal vi også spille endnu bedre, siger Lasse Mikkelsen til TV 2 Sport.

I den anden lejr var Mors-Thys bagspiller Marcus Midtgaard frustreret over en generelt ringe indsats.

- Vi er ekstremt skuffede over den præstation, vi leverede. Men vi har dog stadig gode muligheder for at komme med i slutspillet.

- Det er svært at forklare, hvad der gik galt. Vi leverede nogle dumme personlige fejl, og de løb bare ned og scorede i tomt mål på kontra. Det var nok det, der kostede sejren.

- Der var ikke nogen stopklods, og så bliver man straffet mod alle hold i ligaen, siger Marcus Midtgaard til TV 2 Sport.

/ritzau/