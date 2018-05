Skjern vandt over GOG med 24-23 i en gyserkamp og tvang de to hold ud i en tredje og afgørende semifinale.

Aalborg. Skjern Håndbold og GOG Håndbold skal ud i en tredje og afgørende kamp om en billet til DM-finalen.

Det blev en realitet, efter at Skjern vandt 24-23 over GOG i den anden semifinalekamp mellem de to hold.

GOG Håndbold vandt den første semifinale med 31-28 i Skjern, og dermed kunne GOG give hjemmepublikummet i Gudmehallerne noget at fejre, da de kunne nøjes med uafgjort for at spille sig i finalen.

Men der blev ikke noget at fejre for de mange gulklædte. I stedet kunne Skjern glæde sig over, at de får endnu en chance for at nå finalen.

Det blev en tæt kamp, hvor scoringer var få, redningerne mange, og udvisninger haglede ned over begge hold.

Begge forsvar kæmpede bravt, og der blev uddelt fire udvisninger på de første otte minutter af kampen. Samtidig tog målmændene i begge ender godt fra, og dermed var stillingen ved pausen 10-9 til GOG.

I starten af anden halvleg sendte et par gode redninger af Emil Nielsen i Skjern-målet og et par hurtige scoringer i den anden ende gæsterne foran med tre mål.

Emil Nielsen blev Skjerns helt store spiller og stod i midten af anden halvleg med en redningsprocent på over 50, og det gav luft i regnskabet, og Skjern kunne bringe sig foran med fire mål med 12 minutter igen.

Den føring fik GOG gjort kål på, og med seks minutter tilbage af kampen var stillingen helt lige 20-20.

Slutningen af kampen blev en ren gyser, hvor begge hold scorede hurtige mål på skift. Først GOG's Henrik Jakobsen og kort efter Skjerns Bjarte Myrhol fik deres tredje udvisning og dermed rødt kort.

GOG havde mulighed for at udligne, da holdet med 12 sekunder igen erobrede bolden, men en parade i Skjern-forsvaret gjorde det let for kampens helt store spiller Emil Nielsen at redde.

Den tredje kamp om en plads i DM-finalen spilles onsdag i Skjern.

I finalen venter Bjerringbro-Silkeborg, der tidligere søndag vandt sin anden semifinale over Aalborg Håndbold med 32-28.

/ritzau/