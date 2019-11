Skjern Håndbold vandt onsdag aften med 30-25 over Sønderjyske, som blev overhalet af vestjyderne i tabellen.

Skjern Håndbold tog onsdag aften to vigtige point i opgøret mod en topkonkurrent i herrernes håndboldliga, da Sønderjyske blev besejret med 30-25.

Sejren betyder, at Skjern overhaler Sønderjyske i tabellen og rykker op på tredjepladsen med 17 point efter 13 kampe. Samme antal point har TTH Holstebro på andenpladsen for 12 kampe.

Aalborg Håndbold topper tabellen, mens Sønderjyske er nummer fire.

Det var to hold med grund til optimisme, der onsdag aften løb på banen i Skjern.

Hjemmeholdet havde kun tabt en af de seneste seks kampe i ligaen inden onsdagens kamp, mens Sønderjyske ikke havde tabt i fem kampe i streg.

Og de gode takter fortsatte for begge hold i starten af opgøret, der foregik i et højt tempo og var fyldt med fine kontrascoringer.

At Sønderjyske havde et lille overtag på måltavlen i kampens indledning skyldtes i høj grad nogle gode redninger fra Josip Cavar i målet.

Generelt skulle Skjern slide lidt mere for målene, hvorimod sønderjyderne var hurtige til at straffe hjemmeholdets fejl.

En god Skjern-slutsprut sørgede dog for, at hjemmeholdet kun var bagud med et enkelt mål 14-15 ved pausen.

Skjern kom bedst tilbage på banen efter pausen, og især Bjarte Myrhol fandt rytmen.

Den norske Skjern-anfører blev i starten af måneden opereret for tarmproblemer og har siddet ude i de seneste kampe, men var onsdag med igen og gjorde et fint indhop med fem mål på seks forsøg i kampen.

Også i Skjern-målet havde Björgvin Gústavsson rigtig godt fat og var i høj grad med til at frustrere Sønderjyske-spillerne, der lavede flere og flere fejl, som kampen skred frem.

Derfor trak hjemmeholdet stille og roligt fra, og mod slut var der ikke meget spænding om udfaldet.

/ritzau/