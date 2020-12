Skjern var bagud med to mål ved pausen, men vandt 29-27 ude over Skanderborg Håndbold.

Efter en kedelig periode har Skjern Håndbold nu fået gang i sejrsmaskinen igen i Herre Håndbold Ligaen.

Tirsdag var holdet i problemer i udekampen mod Skanderborg Håndbold, men det lykkedes alligevel at bjerge en sejr på 29-27.

Det var Skjerns anden ligasejr i træk efter en ellers kedelig resultatmæssig periode.

Vestjyderne er at finde på rækkens femteplads med 17 point, mens Skanderborg har tre point færre på syvendepladsen. De otte bedste hold går i slutspillet.

Forud for kampen offentliggjorde Skanderborg, at Allan Toft Hansen - lillebror til verdensmestrene Henrik Toft Hansen og René Toft Hansen - skifter til den østjyske klub til sommer.

Klubbens nuværende stregspillere viste dog også, at de holder et højt niveau. I første halvleg var de med til at gøre betingelserne svære for gæsterne, som blot formåede at score 11 gange i de første 30 minutter. Selv havde Skanderborg 13 mål og førte derfor 13-11 midtvejs.

I begyndelsen af anden halvleg lugtede det da også fortsat af point til hjemmeholdet, men så fik Skjern pludselig bedre fat i spillet i begge ender af banen.

Med cirka ti minutter tilbage tog gæsterne sin første føring siden starten af kampen, da topscorer Eivind Tangen gjorde det til 22-21.

Siden blev føringen udbygget yderligere, og den sidste snert af spænding blev punkteret med endnu et Tangen-mål, så Skjern kom i front med tre i kampens sidste minut.

