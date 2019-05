Skjern Håndbold leverede en fremragende kamp, da Aalborg blev slået klart i DM-slutspillet.

Skjern Håndbold - den forsvarende mester - er godt på vej mod DM-semifinalerne.

Mandag aften leverede holdet en stærk indsats og vandt på hjemmebane med 35-28 over Aalborg, som dermed tabte for anden gang i træk.

Sejren sender Skjern i spidsen for slutspilsgruppe 1 sammen med netop Aalborg. Begge hold har seks point for fire kampe, mens TTH Holstebro og Sønderjyske har henholdsvis tre og to point. De mødes tirsdag.

Det er mindre end to uger siden, at Aaborg hjemme vandt med seks mål over Skjern, men rollerne var byttet helt om mandag.

Skjern kom glimrende fra start, og allerede inden der var gået fem minutter, stod det 5-1. Fire minutter senere sørgede Thomas Mogensen for 8-3, og så var det tid til Aalborg-timeout.

Den hjalp bare ikke. Skjern ramte en af sine bedste halvlege i sæsonen, og da Jesper Konradsson brød igennem og øgede til 14-5 efter 16 minutter, var der lang vej tilbage for nordjyderne.

Aalborg kom en smule bedre med i resten af halvlegen, men Skjern holdt fejlene på et minimum og holdt pause foran med 19-12.

Anden halvleg var ganske jævnbyrdig, men det lykkedes Skjern at holde en god afstand til modstanderen.

Føringen var aldrig mindre end seks mål, og Skjern var faktisk på vej mod en endnu større sejr, da Kasper Søndergaard med ni minutter tilbage scorede til 32-22.

Thomas Mogensen førte an i sejren med otte mål, mens Tobias Ellebæk hos taberne nettede seks gange.

