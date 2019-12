Skjern vandt hjemme over Skanderborg, mens TTH fik en stor udesejr i mødet med Fredericia.

Skjern Håndbold og TTH Holstebro vandt begge fine sejre tirsdag aften og er de største udfordrere til førerholdet, Aalborg, i herrernes Primo Tours Ligaen.

Begge kom på 19 point for 14 kampe, mens Aaborg har 23 point for 13 opgør inden onsdagens udekamp mod KIF Kolding.

Tirsdag var der mest spænding og snit over Skjerns hjemmekamp mod Skanderborg, der blev vundet med 29-24. Skjern var dog bedst og havde et ekstra gear, når det blev tæt.

Skjern var klart ovenpå i første halvleg, hvor Skanderborg havde svært ved at få spillet til at fungere, og hjemmeholdet skabte hurtigt komfortable føringer.

Da Kasper Søndergaard med knap seks minutter tilbage udnyttede et straffekast til at bringe scoren op på 12-6, fornemmede man, at det kunne blive en storsejr til Skjern.

Men blandt andet fordi samme Søndergaard fik reddet eller blokeret tre skud i slutfasen, scorede Skjern ikke mere i halvlegen, og så kunne Skanderborg skabe fornyet håb og reducere til pausestillingen 9-12.

Skjern skulle dog hurtigt komme foran med fem mål efter pausen, men Skanderborg var bare ikke lige til at ryste af.

Der var lagt op til et spændende sidste kvarter, da svenske Jonas Samuelsson reducerede til 19-20.

Skjern var bare det bedste hold, og da det var nødvendigt, blev grebet lige strammet.

Anført af blandt andre playmaker Thomas Mogensen og den norske back Eivind Tangen blev nyt hul skabt til 27-23 med fem minutter tilbage, og så endte det alligevel med en ganske komfortabel hjemmesejr.

Tidligere tirsdag sejrede TTH Holstebro med hele 38-28 ude over Fredericia efter føring 18-12 ved pausen.

Fredericia førte 4-3 i indledningen, men derfra var TTH en klasse bedre. Det kulminerede foreløbigt med føringer på seks mål i slutningen af første halvleg.

I anden halvleg var TTH en overgang foran med hele 13 mål, inden hjemmeholdet fik pyntet lidt på facit i de sidste minutter.

Scoringerne fordelte sig godt hos de skarpe gæster, men stregspilleren Christoffer Cichosz var den mest træfsikre af alle med syv mål på lige så mange forsøg.

/ritzau/