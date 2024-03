Der er hård kamp om at klemme sig med i top-otte i herrernes håndboldliga. Skjern tog torsdag vigtigt skridt.

Skjerns håndboldherrer spillede sig torsdag nærmere en af de otte eftertragtede pladser i slutspillet i landets bedste række.

På udebane vandt Skjern-træner Mathias Madsens spillere med 26-22 over TTH Holstebro.

På forhånd var der lagt op til et brag mellem de to lokalrivaler, der hver især kæmpede for at holde sig inde i slutspilsvarmen.

Med en hjemmesejr kunne TTH-spillerne komme op på samme pointantal som Skjern, men værterne havde svært ved at leve op til de takter, der blev vist i weekenden, hvor KIF Kolding blev banket på udebane.

I stedet fik Skjern-spillerne slået et hul på tre mål i kampens indledning, og det lykkedes aldrig TTH at komme tilbage på omgangshøjde. Ved pausen førte gæsterne 15-11.

I anden halvleg formåede Skjern-spillerne at holde afstanden, og det endte med en sejr med fire overskydende mål.

Dermed slog Skjern et hul på fire point i tabellen til TTH, og samtidig er Skjern bedst, hvis de to hold skulle ende på samme pointantal, når grundspillet-regnskabet gøres op.

Skjern har efter 20 spillerunder 20 point på syvendepladsen, mens TTH har 16 point på tiendepladsen. TMS Ringsted og Sønderjyske er med henholdsvis 18 og 16 point placeret midtimellem de to vestjyske rivaler.

Grundspillet består af i alt 26 spillerunder. De otte bedste hold går videre til slutspillet.

/ritzau/