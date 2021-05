Skjern vendte 7-14 til 28-24, men måtte skuffende nøjes med uafgjort mod Aalborg i herrernes DM-slutspil.

Skjern Håndbold er stadig i spil til en plads i herrernes DM-semifinaler, men det ser meget svært ud efter 28-28 mod Aalborg.

Skjern var først på vej mod nederlag bagud med syv mål, men endte alligevel i klar vinderposition kort før tid, inden det sluttede med en skuffende pointdeling.

Skjern er nu på tre point for fire kampe, mens Aalborg har syv point. TTH Holstebro og Skanderborg har henholdsvis fem og to point inden deres møde onsdag aften. De to bedste avancerer til semifinalerne.

Skjern fik den værst tænkelige start på kampen. Mere end seks minutter måtte hjemmeholdet vente på den første scoring, som Anders Eggert satte ind på en kontra.

Forinden var Aalborg kommet på tavlen fire gange, og det gav et rygstød til komfortable nordjyske føringer gennem hele første halvleg.

Endnu et Eggert-mål gjorde det dog til 7-9, men Aalborg reagerede stærkt ved at score fem på stribe, så føringen lød 14-7.

Særligt Eggert og Bjarte Myrhol gjorde dog deres for at holde hjemmeholdet inde i kampen, og holdet fik i slutningen sat en god stime sammen, så pausestillingen blot lød 12-15.

Myrhol fortsatte med at score mål i en lind strøm, og med sine reduceringer til 18-19 og 19-20, kom han op på seks mål.

Nu havde Skjern for alvor blod på tanden, og på et gyldent halvt minut midtvejs i anden halvleg blev 20-21 vendt til 22-21 - kampens første Skjern-føring.

Aalborg havde ikke et modtræk i denne periode, og Skjern blæste derudaf og lignede for alvor en vinder ved føringen på 28-24 med otte minutter tilbage.

Men så løftede Aalborg sit forsvarsspil og holdt Skjern fra at score i kampens resterende del, så nordjyderne med et minut tilbage kunne udligne til 28-28.

Skjern kørte et langt angreb i det sidste minut, men missede chancen for at score sejrsmålet.

