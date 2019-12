Til sommer bytter håndboldmålmanden Björgvin Gustavsson danske Skjern ud med islandske Haukar.

Skjern-målmand Björgvin Gustavsson fortsætter karrieren i den islandske klub Haukar, når han til sommer forlader Danmark.

I et opslag på det sociale medie Twitter skriver klubben Haukar, at 34-årige Gustavsson har skrevet under på en toårig kontrakt.

Skjern meddelte i oktober, at Gustavsson stopper ved udgangen af sæsonen på grund af familiære årsager.

- Vi har brug for at være tættere på vores familie i Island, som forhåbentlig kan gøre mig til en bedre målmand, når livet af mange årsager giver mere mening, sagde målmanden dengang i en pressemeddelelse fra Skjern.

Nu er fremtiden kommet på plads for Björgvin Gustavsson, der også vogter målet for Islands landshold. Her har han været med til at vinde sølv ved OL og bronze ved EM.

Gustavsson spillede i Haukar fra 2017 til 2018, hvor han skiftede Skjern.

I sommer sagde Skjern farvel til målmandskollegaen Emil Nielsen, der skiftede til franske Nantes.

/ritzau/