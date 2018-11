Håndboldherrerne fra Skjern var bagud med 31-33 med et minut tilbage, men fik 33-33 mod Pick Szeged.

Skjerns håndboldherrer leverede søndag en overraskelse i Champions League.

På udebane lykkedes det for det danske mesterhold at spille 33-33 ude mod ungarske Pick Szeged.

Det uafgjorte resultat betyder, at Skjern holder fast i femtepladsen i gruppe B, hvorfra de seks bedste mandskaber avancerer til knockoutfasen, når gruppespillet er færdigspillet.

Det var anden uge i træk, at Skjern-træner Ole Nørgaard sendte sit hold på banen mod det ungarske storhold. For en uge siden endte det med et nederlag på 26-29 til vestjyderne.

Ligesom for en uge siden kunne Skjern gå til pause med en føring på 15-14, men denne gang lykkedes det vestjyderne at holde fast.

Især højrebacken Kasper Søndergaards træfsikkerhed var afgørende for, at Skjern midtvejs i første halvleg bragte sig foran 8-7, efter at Pick Szeged førte 4-1 i indledningen.

Søndergaard øgede også til 13-11 på et straffekast lidt senere, og det var tæt på, at Skjern kunne gå til pause med en føring på tre mål. I stedet var danskerne kun foran med et enkelt mål efter første halvleg.

Anden halvleg fik en forrygende dansk start, og det lykkedes i den grad at ryste hjemmeholdet.

Flere ungarske afbrændere på en stærkt spillende Emil Nielsen i Skjern-målet blev straffet på lynhurtige kontraer, og efter godt fem minutter kunne Thomas Mogensen hamre Skjern foran med 21-16.

Men i løbet af de næste ti minutter blev det store forspring stort set ødslet væk, og Pick Szeged fik reduceret til 22-23.

Samtidig modtog Benjamin Jakobsen sin tredje to minutters udvisning, og dermed fik stregspilleren rødt kort. Det gjorde ikke betingelserne for en dansk overraskelse nemmere.

Trods modgangen så lykkedes det igen Skjern at få styr på sagerne, og Eivind Tangen kunne sende Skjern på 26-23.

De ungarske værter nærmede sig nu igen, og bagud 27-28 ramte Pick Szeged stolpen.

Med fem minutter tilbage af kampen fik Pick Szeged kontakt, da Joan Cañellas udnyttede et straffekast og gjorde det til 29-29.

Ungarerne kom også foran 31-30, og det blev også 33-31 til Pick Szeged, der så ud til at skulle tage sejren med et minut tilbage.

Men en scoring fra Kasper Søndergaard og en udligning til 33-33 fra Thomas Mogensen gav et overraskende Skjern-point.

Pick Szeged tog en timeout med 12 sekunder tilbage for at sætte et sidste angreb op, og bolden havnede da også i det danske mål. Men tiden var netop løbet ud, da bolden krydsede målstregen, så scoringen talte ikke.

