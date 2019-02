Ole Nørgaard slutter helst trænerkarrieren med avancement i Champions League. Men det kræver point på udebane.

Skjern Håndbold står fortsat med fine kort på hånden i jagten på avancement fra gruppespillet i Champions League, men der skal point til regnskabet, når de direkte konkurrenter venter i de sidste spillerunder.

Skjern ligger nummer otte og sidst i gruppen med seks point og forventes at skulle kæmpe med HC Zagreb (8 point), Motor Zaporozhye (7 point) og Celje (7 point) om femte- og sjettepladsen, der er lig med avancement.

Netop de tre hold er blandt modstanderne i de sidste fire runder, hvor Skjern også har en hjemmekamp mod Nantes.

Celje skal besejres på hjemmebane, men det bliver formentlig også nødvendigt at slå enten Zagreb eller Motor på udebane. Søndag gælder det i første omgang Zagreb.

- Vi slipper ikke for at skulle vinde en udekamp enten i Zagreb eller Motor, selv om det bliver rasende svært. Men vi har en tro på, at vi kan få point alle steder, hvis vi spiller godt, siger træner Ole Nørgaard.

Det beviste holdet ved at hente uafgjort ude mod topholdet Pick Szeged i november.

Men desværre for Skjern har de direkte konkurrenter i bunden også hentet uventede point.

- Vi er egentlig ret godt tilfreds med vores forløb også i forhold til, hvad andre danske hold har fået af point de seneste år. Gruppen er bare ualmindelig tæt, og vi har været uheldige med resultater af andre kampe.

- Nu har vi så de andre konkurrenter indbyrdes, og det gode er, at vi har skæbnen i egen hænder, men det er bare et meget vanskeligt selskab, hvor danske hold er spændt hårdt for i de bedste grupper, pointerer Nørgaard.

I en alder af 54 år er han i gang med sin sidste halvsæson som træner. Han meddelte i oktober, at denne sæson bliver hans sidste. Det har fået ham til at nyde den sidste tid i jobbet særligt meget.

- Jeg nyder hvert et sekund. Selv træningen i januar, der plejer at være røven af 4. division, fordi det er opstart nummer to i sæsonen, har været morsom. Det tilskriver jeg, at det er sidste gang for mig, siger træneren.

Glæden har dog ikke fået ham til at fortryde beslutningen.

- Slet ikke. Jeg er nået dertil, hvor jeg føler, at jeg har bidraget med det, jeg kan og skal. Jeg har haft forrygende oplevelser, som jeg er evigt taknemmelig for, men nu skal jeg bruge resten af livet på noget andet.

- Jeg har et konsulentfirma, der indtil nu har været en hobby, men som bliver på fuldtid efter håndbolden, fortæller Ole Nørgaard.

I første omgang handler det om et godt resultat i søndagens udekamp mod Zagreb, der begynder klokken 17.

Og Nørgaard ved godt, hvordan han gerne vil slutte karrieren.

- Målet er at komme videre til ottendedelsfinalerne i Champions League, og derfra vil resten bare være et plus, og så skal vi kæmpe om medaljer i den hjemlige liga.

