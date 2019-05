Skjern vandt den anden semifinale efter en tæt kamp og får nu en afgørende DM-semifinale ude mod GOG.

DM-semifinalen i herrehåndbold mellem GOG og Skjern skal afgøres i en tredje og afgørende kamp i Gudme på torsdag.

Det blev en kendsgerning, da Skjern i den anden semifinale på hjemmebane vandt med 31-30 efter et stort drama.

GOG kunne bane sig vej til sin første DM-finale i 11 år i tilfælde af mindst uafgjort, men selv om det så godt ud kort før tid, tabte fynboerne altså med bare et mål.

Kampen begyndte i et hæsblæsende tempo, hvor holdene skiftedes til at score.

Kampens vigtighed taget i betragtning var det samtidig håndbold af en fornem kaliber, som begge mandskaber diskede op med.

Begge hold måtte slide for de knebne føringer. I første halvleg førte Skjern kun med to mål ved stillingen 5-3, mens GOG gjorde det samme ved 11-9 og 12-10.

Skjern sluttede dog bedst af, og veteranen Anders Eggert sørgede for Skjerns pauseføring, da han i sidste sekund omsatte et straffekast til 15-14.

Det var Eggerts syvende scoring på lige så mange forsøg i halvlegen - seks af dem var på straffekast.

I den anden ende stod keeper Emil Nielsen på et højt niveau. Fredag var han ikke blandt de fire målmænd, som landstræner Nikolaj Jacobsen udtog sin bruttotrup. Jacobsen begrundede fravalget med, at Nielsen ikke tager karrieren seriøst nok.

Søndag lignede den kommende Nantes-målmand en spiller, der ville modbevise landstræneren. Han nappede i første halvleg 11 skud og havde en redningsprocent på 44.

Den kunne Emil Nielsen ikke matche i anden halvleg. Særligt backerne Lasse Møller og Niclas Kirkeløkke viste skudstyrke. Med sit sjette mål bragte Møller GOG på 24-23 præcis midtvejs i anden halvleg.

Derfra fulgtes holdene ad, og dramaet var uundgåeligt. GOG havde overhånden med bolden ved 29-29 og en mand i overtal, da der manglede knap fire minutter, men så stjal Anders Eggert bolden og scorede til 30-29.

I det efterfølgende angreb havde Emil Nielsen en vital redning, og sekunder efter scorede Thomas Mogensen så til 31-29.

Alligevel blev det et drama til sidste sekund. Skjern havde bolden med et minut tilbage, men missede chancen, og så havde GOG 15 sekunder til at score det udlignede mål.

Det skete dog ikke, da Lasse Møller i sidste sekund skød på stolpen.

ritzau/