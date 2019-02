Heller ikke i den anden ligakamp med ny træner lykkedes det for KIF Kolding at sejre. Skjern vandt 29-23.

KIF Koldings problemer i februar fortsætter.

Onsdag aften tabte KIF på hjemmebane med 23-29 til Skjern Håndbold, og KIF kan efterhånden vinke farvel til en plads i slutspillet.

Det var KIF's tredje nederlag, efter at Herre Håndbold Ligaen blev genoptaget i begyndelsen af februar efter VM. Samtidig var det KIF's andet nederlag, siden Lars Frederiksen blev fyret som cheftræner i sidste uge.

Den forfremmede assistenttræner Lars Rasmussen kunne ellers se sit hold få en god start på opgøret, men betingelserne for at få succes blev forværret allerede efter ti minutter.

Alexander Morsten skød Skjern-målmand Emil Nielsen i hovedet på et straffekast og modtog et direkte rødt kort.

I minutterne lige inden og lige efter udvisningen tippede kampen over til Skjerns fordel. Hjemmeholdet førte 4-3 efter seks minutter, men 11 minutter senere førte gæsterne 11-4.

Også Skjern-træner Ole Nørgaard fik en mand mindre at råde over, da de grønblusede ligeledes blev ramt af et direkte rødt kort. Det tilfaldt Jonathan Stenbäcken efter en hård tackling på Martin Larsen i det 19. minut.

Ved pausen førte Skjern 14-11, efter at Emil Nielsen havde reddet mere end halvdelen af forsøgene inden for målrammen.

Målmanden og resten af Skjern-defensiven kunne ikke holde det høje niveau i begyndelsen af anden halvleg, og det udnyttede hjemmeholdet til at komme tilbage i opgøret.

Ved 16-16 efter 39 minutter var der fuld kontakt, og minuttet efter kom KIF foran.

Siden tog de rutinerede Skjern-kræfter Eivind Tangen, Anders Eggert, Thomas Mogensen og Bjarte Myrhol over som målscorere, mens Emil Nielsen meldte sig tilbage i opgøret med en redning på straffekast.

Bagud 19-22 tog Lars Rasmussen en timeout i håbet om at kunne vende opgøret i de sidste 12 minutter, så KIF kunne sikre den første ligasejr siden 8. december.

Dessinerne fra trænervikaren gav dog ikke pote, og uden problemer kørte Skjern sejren hjem.

Vestjyderne har 26 point på femtepladsen og er næsten sikre på at nå slutspillet. KIF har 12 point, og selv sejre i de sidste fem grundspilskampe kan vise sig ikke at være nok til at nå slutspillet.

