Den 26-årige svenske playmaker Jesper Konradsson snupper to sæsoner mere i Skjern Håndbold.

Siden 2017 har Jesper Konradsson styret Skjern på playmakerpositionen, og det kan han fortsætte med i yderligere to år.

Således har han underskrevet en kontraktforlængelse gældende til sommeren 2022, oplyser klubben på sin hjemmeside.

Det glæder cheftræner Claus Hansen.

- Det er en absolut nøglespiller, Skjern Håndbold er lykkedes at forlænge med. Jesper er en klassisk playmaker, der binder angrebsspillet sammen og både kan gøre medspillerne gode og være farlig på egen hånd.

- Da han desuden er en rigtig dygtig forsvarsspiller, så har holdet også stor glæde af hans overblik i kontrafasen. Jeg er derfor utrolig glad for, at vi har Jesper på holdet til 2022, siger Claus Hansen.

Den svenske landsholdsspiller var med til at vinde DM-guld med Skjern i 2018, og det går han efter at gentage.

- Skjern Håndbold er en topklub, som jagter trofæer og titler hver evig eneste sæson. Det tiltaler mig, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi kommer til at blande os helt i toppen de kommende sæsoner, siger den 26-årige Konradsson.

/ritzau/