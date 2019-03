Skjern og norske Bjarte Myrhol forlængede torsdag kontrakten, så parterne har papir på hinanden til 2022.

Håndboldklubben Skjern kan nyde godt af den norske profil Bjarte Myrhol frem til 2022.

Det står klart, efter at Skjern torsdag forlængede kontrakten med den norske landsholdsanfører.

36-årige Bjarte Myrhol har været i Skjern siden 2015, og ifølge en pressemeddelelse fra Skjern har Myrhol været eftertragtet i flere af de største klubber, inden han valgte at forlænge opholdet i Vestjylland.

- Det har faktisk været en let beslutning. Min familie og jeg trives i byen og i klubben. Derfor har det aldrig været på tale at skifte andetsteds hen.

- Det kan meget vel blive min sidste professionelle kontrakt som håndboldspiller. Derfor er jeg glad og stolt over, at jeg med stor sandsynlighed kan slutte min karriere i Skjern, siger Bjarte Myrhol i pressemeddelelsen.

Nordmanden blev anfører i Skjern i 2017, da han overtog jobbet efter Thomas Klitgaard.

Han var en del af det norske håndboldlandshold, der tabte VM-finalen i januar til Danmark, og ifølge Carsten Thygesen, der er bestyrelsesformand i Skjern, har klubben forlænget med en stor profil.

- Bjarte Myrhol er et kæmpe aktiv for Skjern Håndbold. Vi er unægtelig stolte over, at han har valgt os til, og sagt fra til de største klubber i Europa.

- Han giver så meget af sig selv og forventer lige så meget af sine omgivelser. Det drive, som Bjarte kommer med i hverdagen, til træning og i kamp, løfter klubben og holdkammeraterne. Det er en stor dag for alle i Skjern Håndbold, siger Carsten Thygesen.

/ritzau/