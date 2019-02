Skjern har fundet afløseren for Tandri Mar Konradsson, og det er en anden islænding, der skal ind i truppen.

Island sætter sit aftryk hos Skjerns håndboldherrer for tiden.

Islændingen Patrekur Jóhannesson, der bliver Skjern-træner efter denne sæson, har mandag hentet en ny spiller til truppen.

Det drejer sig om 21-årige islandske bagspiller Elvar Örn Jónsson, der kommer til klubben til sommer på en toårig kontrakt.

Ved VM blev slutrundedebutanten noteret for 26 mål i alt - heraf fem mål mod Frankrig og fem mål mod Kroatien.

Han skal afløse landsmanden og bagspilleren Tandri Mar Konradsson, der forlader Skjern.

- Elvar Örn Jónsson er utrolig eksplosiv, stærk i mand-mand-duellerne i begge ender af banen og kan dække flere positioner.

- Han er en mand, som giver alt for holdet, og som uden tvivl kommer til at passe perfekt ind i Skjern-truppen, siger Patrekur Jóhannesson til klubbens hjemmeside.

- Han har et kæmpe potentiale, som han i to år i den islandske liga og på landsholdet har givet prøver på. Jeg er overbevist om, at Elvar går en meget stor fremtid i møde, siger den kommende Skjern-træner.

Den unge bagspiller ser frem til skiftet til den danske liga.

- Jeg glæder mig til at vise klubben og fansene, at jeg vil gøre alt for at hjælpe Skjern med at indfri sine mål. Det bliver stort at spille for Skjern i en af verdens bedste ligaer, siger Elvar Örn Jónsson.

/ritzau/