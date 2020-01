Stregspilleren Bjarte Myrhol har fået fjernet en del af tarmen og ser frem til at kunne begynde at genoptræne.

Skjern-anfører Bjarte Myrhol har fået overstået en operation og satser på at komme tilbage på topniveau.

Det fortæller stregspilleren fredag til Skjerns hjemmeside, efter at han torsdag fik en del af tarmen fjernet i en veloverstået operation.

- Nu, da operationen er veloverstået, er jeg glad og lettet over at være på den anden side. Man kan altid sige meget om timing, men nu vil jeg kun se fremad og håber på et rigtig godt år 2020.

- Mit mål er selvsagt at blive helt rask, så jeg igen kan spille håndbold på topniveau, og det vil jeg nu kæmpe hårdt for, siger Bjarte Myrhol.

Når kroppen tillader det, vil nordmanden begynde sin genoptræning i Skjern.

- Jeg starter med genoptræningen, så snart det er muligt.

- Som jeg før har sagt, nager det mig, at jeg ikke kan bidrage til holdet på banen, så jeg vil gøre alt for at komme tilbage på banen som den Bjarte, I kender, siger han.

Det var oprindeligt planen, at Bjarte Myrhol først skulle opereres i februar, men han fik et uventet tilbagefald med sin tarmsygdom i juledagene.

Derfor blev operationen fremskyndet, og det betød, at han går glip af januars EM, som blandt andet spilles i Norge.

- Planen med at skulle opereres efter EM-slutrunden holdt desværre ikke stik.

- Jeg har derfor været nødsaget til at melde afbud til EM, som jeg ellers havde set meget frem til at spille på hjemmebane i Norge, lyder det fra Bjarte Myrhol.

