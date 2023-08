Den danske landsholdsstjerne Mette Tranborg står nu overfor en ufrivillig pause fra håndboldbanen.

For hun har pådraget sig en skade på det forreste korsbånd i venstre knæ.

Det oplyser Team Esbjerg i en pressemeddelelse.

»Jeg har været igennem en korsbåndsskade en gang før, så jeg ved, hvad der venter. Jeg er virkelig ked af skaden, og jeg er særligt ked af ikke at kunne være en del af det, når sæsonen starter lige om lidt,« siger Mette Tranborg selv.

Præcist hvor lang tid hun skal være væk fra håndboldbanen, oplyser klubben ikke, men Team Esbjerg skriver, at 'der forventes en længere pause', og det kunne tyde på, at det kommende VM på hjemmebane er i fare.

Klubben oplyser, at de arbejder sammen med Team Danmark og DHF for at finde den bedste løsning, når det kommer til både behandling og genoptræning.

I den jyske lejr er de selvsagt triste over at skulle undvære Mette Tranborg den kommende tid.

»Vi er først og fremmest ekstremt kede af det på Mettes vegne. Derudover er hun jo bare blevet bedre og bedre de seneste sæsoner, og vi kommer virkelig til at mangle hende både på og udenfor banen,« siger klubbens træner Jesper Jensen og fortsætter:

Mette Tranborg har indtil videre spillet 103 kampe for det danske landshold. Foto: Jure Makovec/AFP/Ritzau Scanpix

»Vi vil gøre alt for at hjælpe hende tilbage hurtigst muligt og bakke hende op gennem hele forløbet.«

Tilbage i 2019 blev Mette Tranborg skadet i højre knæ. Dengang var der tale om et overrevet korsbånd i højre knæ - en skade, der kostede en operation og mange måneders pause.

Hun kæmpede sig siden tilbage men lagde heller ikke skjul på, at det havde været en hård omgang.

»Jeg syntes, alt var håbløst, og jeg var virkelig langt nede og virkelig ked af det,« sagde Mette Tranborg, der var med igen til EM i 2020.

Mette Tranborg har indtil videre spillet 103 kampe for det danske landshold. Hun var med i Slovenien sidste år, hvor det blev til EM-sølv, ligesom hun også var en del af det hold, der vandt VM-bronze i 2021.