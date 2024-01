Frankrig mod Danmark. I en finale.

Det er bestemt ikke ukendt land for landsholdsstjernerne. For kampene har været mange.

»Vi ved, det ofte er holdet, man og vi skal forbi for at få lov at vinde noget. De er ekstremt dygtige og har været det hold, jeg og vi nok har spejlet os ekstremt i de sidste 20 år.«

Sådan lyder det fra Henrik Møllgaard, der kun har roser til overs for søndagens finalemodstander ved årets EM.

Der er dog særligt én, Henrik Møllgaard fremhæver, som står klart i hans erindring.

Tiden skal skrues tilbage til den 26. januar 2014, hvor danskerne mødte franskmændene i EM-finalen i Jyske Bank Boxen.

»Jeg håber, det går bedre end den finale, vi havde for 10 år siden, hvor vi blev fuldstændig rundbarberet på hjemmebane,« siger Henrik Møllgaard, der ser meget frem til søndagens kamp.

Den aften for ti år siden husker han tydeligt. Danmark tabte med 32-41 til Frankrig, der styrede slagets gang fra start til slut.

Henrik Møllgaard i finalekampen i 2014. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Henrik Møllgaard i finalekampen i 2014. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

»Det er det bedste hold, jeg nogensinde har spillet imod. Vi kunne hverken stikke eller bekende. De var så meget bedre end alle andre på det tidspunkt. Det var min anden slutrunde. Vi havde en slutrunde på hjemmebane, hvor vi ikke spillede super godt, men vi blev virkelig båret frem af Boxen. Vi var dygtige og heldige, da der var brug for det. Så blev vi også sat noget så eftertrykkeligt på plads af franskmændene, der spillede en tæt på perfekt kamp,« siger Henrik Møllgaard.

Selvom et nederlag altid gør ondt, og især når der er tale om en finale, var det mere end fortjent, understreger forsvarsspilleren.

»Jeg kan faktisk godt tåle at tabe, når de andre er bedre. Og de var ekstremt meget bedre. Det hele spillede bare, og de havde så mange spillere, der leverede absolut toppræstationer. Det var fair. Det var ærgerligt, men hvor var de meget bedre,« husker han.

Siden er Danmark dog i den grad kommet efter det. De sidste ti år er det blevet til OL-guld, OL-sølv, tre gange VM-guld og en enkelt EM-bronzemedalje.

Henrik Møllgaard og Nikola Karabatić under presseseance med Danmark i Lanxess Arena i Køln. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Henrik Møllgaard og Nikola Karabatić under presseseance med Danmark i Lanxess Arena i Køln. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Men franskmændene er stadig et hold, Danmark i den grad stadig spejler sig i og søger inspiration hos. For at levere på så kontinuerligt højt niveau er svært at gøre gang på gang.

»Det er de samme spillere, de udtager. Der er ikke nogen, der får pause. Nikola (Karabatic, red.) har nærmest været til hver landsholdssamling i 20 år. Der bliver ikke taget hensyn. De spiller fulde minutter og kommer bare og er sindssygt begejstrede for at være en del af landsholdet, brænder for at præstere. De står der bare finale efter finale og hiver så meget metal med hjem,« siger Møllgaard og fortsætter:

»Vi er også dygtige i øjeblikket og er blevet et sindssygt stærkt turneringshold men vi har også haft ti år med op og ned, hvor vi har leveret for så at ryge ud for tidligt,« siger han med henvisning til blandt andet EM i 2020, hvor det blev til dansk exit efter gruppespillet.

»De har været så ekstremt konstante selv med den store udskiftning, der har været,« lyder de rosende ord.

Finalen mellem Danmark og Frankrig bliver spillet klokken 17.45 søndag aften.