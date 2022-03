Når Mikkel Hansen til sommer skifter til Aalborg Håndbold, er hans første arbejdsdag planlagt med kirurgisk præcision i forhold til at komme hjem på den lukrative forskerskatteordning.

Det betyder, at superstjernen går glip af størstedelen af Aalborgs optakt til den kommende sæson.

Helt præcis begynder Mikkel Hansen først på sit nye nordjyske eventyr 21. august – kort tid før åbningen på den danske liga.

Det bekræfter Aalborg-direktør Jan Larsen.

»Mikkel tiltræder 21. august; der starter hans kontrakt. Det er selvfølgelig ud fra, at han så kan komme på den ordning (forskerordningen, red.), for så har han været ude i ti år,« siger Jan Larsen og fortsætter:

»Det er klart, der er en ulempe i det. Men det er det muliges kunst. Det kan vi ikke gøre så meget ved – andet end at sige, at han kan ikke være her før, og det er sådan, det er,« lyder det fra Aalborg-direktøren

Forklaringen er, at Mikkel Hansen skal have boet – og været skattepligtig – i udlandet i mindst ti år for at være berettiget til at komme på forskerordningen, hvor man kan nøjes med at betale 27 procent i skat. Og med hans start i Aalborg er der altså gået lige præcis ti år og én dag.

Normalt opstår denne slags problemer ikke, da spillernes kontrakter har startdato 1. juli.

Men Mikkel Hansens situation er atypisk, da han i sin tid skiftede til Paris Saint-Germain, efter sæsonen var gået i gang, fordi AG København pludselig gik konkurs.

Helt konkret skrev han under på en kontrakt med Paris Saint-Germain 20. august 2012, og derfor skal han altså nu vente nogle ekstra uger denne sommer, før han kan entrere Gigantium og møde sine nye holdkammerater i Aalborg.

Det betyder samtidig, at Mikkel Hansen kommer til at gå godt halvanden måned uden kontrakt, når han er færdig i Paris Saint-Germain.

Jan Larsen havde helst set, at Mikkel Hansen kunne være med til første træningsdag i juli, når spillerne vender tilbage fra sommerferie, men han accepterer samtidig, at den atypiske situation er præmissen for at kunne få Danmarks største håndboldnavn til Aalborg.

Kort om forskerskatteordningen *Ordningen indebærer, at man kun skal betale en skat på 27 procent plus arbejdsmarkedsbidrag – samlet giver det en skat på 32,84 procent af pengelønnen og personalegoder som fri bolig, bil, telefon osv. *Et krav for at komme på forskerordningen er, at man som minimum tjener en gennemsnitlig månedsløn på 68.100 kroner *For at komme på forskerordningen må man ikke have arbejdet i Danmark inden for de seneste ti år. Man kan samlet set kun være på ordningen i syv år.

»Man kan sige: Er det et problem? Det havde selvfølgelig været skønnere, at han havde været her fra starten af. Men det kan ikke lade sig gøre. Det har ikke fyldt noget som helst for os, for vi har hele tiden vidst, at det var sådan, det var. Det ville være dumt ikke at få ham på forskerordningen. Og de tre uger fra eller til, det lever vi med.«

»Vi har selvfølgelig ikke så lang tid til at spille ham ind, men før den her sæson havde vi lidt en lignende situation med flere spillere, som var til OL, og derfor kunne de først træne med kort tid før vores første kamp,« siger Jan Larsen, som ikke mener, Mikkel Hansens fravær får den store indflydelse på spillet.

»Mikkel kender godt vores måde at spille håndbold på, så det er vi ikke så nervøse for. Vi har heldigvis også andre spillere. Og det er jo ikke sådan, at bare fordi han ikke er her hos os, at han så ikke må have lov til at løbe og træne et sted. Selvfølgelig gør han det. Det bliver bare ikke her i Aalborg.«

Har I aftalt konkret med Mikkel Hansen, hvad han skal gøre i den periode, hvor han er uden kontrakt og ikke må træne med hos jer?

»Vi har selvfølgelig styr på det. Hvad vi lige gør, det holder vi lige for os selv indtil videre. Men vi finder selvfølgelig en løsning på, hvad han skal i den periode. Men det tager vi lige til den tid,« lyder det fra Larsen, som tilføjer:

»Jeg kan roligt sige, at vi kommer til at overholde alle de regler, der er, til punkt og prikke. Så der ikke er noget der. Så vi har selvfølgelig styr på, hvordan det skal foregå – ellers får vi det i hvert fald,« siger direktøren.