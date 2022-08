Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sæsonoptakten har været i gang længe, men det var først mandag, han kunne støde til.

Den danske landsholdsstjerne Mikkel Hansen har nemlig blot været Aalborg Håndbold-spiller i et par dage, men skiftet fra Paris Saint-Germain kunne faktisk allerede have været sket tidligere på sommeren.

Hvis det altså ikke lige var for en økonomisk mulighed, som den 34-årige håndboldspiller skulle have styr på.

For danskeren har med 10 år i udlandet gjort sig berettiget til at komme hjem på den lukrative forskerskatteordning. En særdeles vigtig del af den aftale, som gjorde det muligt for storklubben at realisere drømmen om at hente superstjernen til Nordjylland.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Det har vel gjort, at alting blev en smule lettere for begge parter i forhold til at finde hinanden,« siger Mikkel Hansen til B.T.

Men lad os lige tage forklaringen på skatteordningen først.

For at være berettiget til at komme på forskerordningen, skal man have boet – og været skattepligtig – i udlandet i mindst 10 år, og sker det, kan man nøjes med at betale 27 procent i skat.

Og med Mikkel Hansens officielle start i Aalborg mandag, er der altså gået lige præcis 10 år og to dage, fra den danske stjerne skiftede til udlandet og Paris Saint-Germain, efter AG København pludselig gik konkurs i 2012.

Kort om forskerskatteordningen *Ordningen indebærer, at man kun skal betale en skat på 27 procent plus arbejdsmarkedsbidrag – samlet giver det en skat på 32,84 procent af pengelønnen og personalegoder som fri bolig, bil, telefon osv. *Et krav for at komme på forskerordningen er, at man som minimum tjener en gennemsnitlig månedsløn på 68.100 kroner *For at komme på forskerordningen må man ikke have arbejdet i Danmark inden for de seneste ti år. Man kan samlet set kun være på ordningen i syv år.

Ordningen er dog ikke noget, som hovedpersonen ligefrem gider at bruge ret meget tid på at snakke om.

»Det er nok mest noget, som den generelle dansker synes er sjovt at snakke om,« lyder det fra Mikkel Hansen, inden han påpeger, hvad hans skifte til det nordjyske kan have haft af betydning uden for banen:

»Og man kan også vende den om og sige, at der måske har åbnet sig nogle arbejdsplader heroppe, som ikke eksisterede tidligere. Samtidig er tilskuerkapaciteten i Gigantium (Aalborg Håndbolds hjemmebane, red.) på vej til at blive udvidet. Det har man heller ikke snakket om tidligere.«

Men var ordningen afgørende for, at du kunne skifte hjem?

»Det må du spørge Jan Larsen (direktør i Aalborg Håndbold, red.) om. Det er ikke mig, der står for økonomien i klubben. Jeg er bare glad for den aftale, jeg har lavet, og jeg glæder mig til at komme i gang.«

Mkkel Hansen ankom mandag til den nordjyske storklub, hvor han de næste tre år skal trække i den røde hjemmetrøje.

Den danske stjerne skal dog ikke bo i samme by som sin nye arbejdsgiver. Han skal nemlig i gang med et større pendlerliv.