Selvom det blev til et smalt nederlag til Frankrig torsdag aften, tror den danske superstjerne Mathias Gidsel, at Danmark kom et pænt skridt nærmere en EM-triumf.

Han selv – og nøglespillerne Mikkel Hansen og Magnus Saugstrup – fik nemlig en fridag, og det kan vise sig guld værd i længden.

»Det er klart, at har man mulighed for at gå ind til en finaleweekend med ekstra friske en, så er det en for god mulighed til at sige nej til.«

»Jeg tror, det bliver en kæmpe fordel, at vi er det hold, der står bedst fysisk af de sidste fire hold,« lød det fra GOG-profilen inden torsdagens træning i Budapest.

Og det fysiske overskud skal i første omgang gå ud over Spanien i semifinalen.

»Vi står virkelig godt. Og vi kommer til at trykke Spanien rigtig meget fysisk. Både i forsvar, angreb og især i kontraen. Vi skal se, om der ikke er lidt træthed at spore hos dem,« afslørede Gidsel, der erklærede sig selv i topform inden semifinalegyset

»Jeg føler mig helt frisk både fysisk og i hovedet, og nu glæder jeg mig helt vildt til at skulle spille håndbold igen. Og det er næsten det vigtigste -–at man glæder sig.«

Det er tredje gang på et år, at han står over for Spanien i en ssemifinaleved en stor turnering. Dog er det denne gang et lidt yngre ukendt spansk hold, der venter.

Men Mathias Gidsel tager sig ikke så meget af, hvilken direkte modspiller der venter ham.

»Nej, jeg er ikke den største haj til at studere modstanderne på video -–der er jeg mere den kreative type, hvor spillet kommer til mig i situationen.«

»Men jeg er selvfølgelig meget bevidst om, hvilken type forsvar jeg skal spille over for. Spanierne er store og stærke - og så må vi se, om jeg kan finde nøglen til at knække dem. Det håber jeg da.«

Det er efterhånden et år siden, at han slutrundedebuterede med VM-guldet i Egypten, og siden er Mathias Gidsel vokset fra forholdsvist ukendt ligaspiller til en stjerne, som hele Danmark er på fornavn med.

Og -–mens landsholdet efter Frankrig-nederlaget er blevet bombarderet med hadbeskeder -–mener Gidsel ikke, at man skal undervurdere betydningen af, at langt de fleste danskere har taget ham og resten af landsholdet til sig.

»Det er kun rart med al den kærlighed, der strømmer imod mig. Jeg er enormt taknemmelig for det. Det er bare med til at gøre os endnu bedre -–og måske en af de vigtigste faktorer i forhold til, at vi står i den tredje semifinale i løbet af et år.«

»Det er med til at løfte os, og det husker os på, hvorfor vi er her. Vi er her ikke for at spille os til glorværdige karrierer. Vi er her for at sikre medaljer til vores land – og ikke for at vinde for egen røv,« understregede landsholdsstjernen.