Skanderborg Håndbold leverede en stor overraskelse, da det lykkedes at besejre GOG i DM-slutspillet.

Skanderborg holder drømmen om en plads i DM-semifinalerne i live i herrernes håndboldslutspil.

Tirsdag aften tog holdet en fornem skalp på hjemmebane, da det lykkedes at besejre ellers så suveræne GOG med 32-30.

GOG havde gjort rent bord i de første tre kampe og fører efter fire af de seks runder gruppe 2 med otte point. Bjerringbro-Silkeborg, der tidligere tirsdag tabte til Århus, har på andenpladsen fem point.

Derefter følger Skanderborg og Århus med henholdsvis fire og to point. De to bedste avancerer til semifinalerne.

GOG, der med al sandsynlighed napper den ene plads, lignede ikke et motiveret hold i første halvleg, men Skanderborg skal også have ros for at ramme et højt niveau.

I målet havde Kristoffer Laursen en stor aktie i den flotte start. Han nappede 11 ud af 21 forsøg i første halvleg og havde dermed en imponerende redningsprocent på 52,38.

I den anden ende var stregen Nikolaj A. Nielsen sikkerheden selv med syv træffere på lige så mange forsøg.

GOG fulgte nogenlunde med indtil stillingen 6-8, men så øgede Skanderborg til 13-8, inden pausestillingen lød på imponerende 20-11.

Efter pausen kom Skanderborg endda foran med 22-11, inden GOG fik bedre fat. Man fornemmede, at en fynsk comeback kunne være under opsejling, da Emil Lærke efter 20 minutter reducerede til 19-25.

Men det udeblev. Det var Skanderborgs kamp, og hullet var igen stort, da Frederik Iversen fire minutter senere scorede til 28-20.

Derefter tillod hjemmeholdet at holde en scoringspause på seks minutter, men det så ikke ud til at få konsekvenser, da GOG i den samme periode blot scorede to gange.

Men så gik der nerver i den for Skanderborg. GOG gik fra 26-31 til 30-31, og da den sidste reducering faldt, var der stadig et minut tilbage.

GOG-forsvaret gik højt op for at presse Skanderborg, som dog fik spillet sig igennem til det afgørende mål.

/ritzau/