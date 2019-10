Skanderborg hentede sæsonens tredje sejr, da Sønderjyske i Primo Tours Ligaen blev besejret med fem mål.

Håndboldherrerne fra Skanderborg fik rejst sig efter to nederlag i træk, da holdet torsdag på udebane slog Sønderjyske ganske overbevisende.

Opgøret i Primo Tours Ligaen blev vundet 32-27, og med sejren nåede Skanderborg op på syv point for sæsonens første syv runder.

Sønderjyske blev på otte point efter en sæsonindledning, der har budt på tre nederlag i de syv kampe.

Sejren var fortjent, og Skanderborg kom da også farende fra kampens indledning og bragte sig foran 4-1.

Efter et kvarter var der kontakt med 6-8, da Kristian Bonefeld fik rødt kort hos gæsterne for alt for voldsom opdækning.

Foran 9-8 tog Skanderborg en timeout, og derefter øgede gæsterne føringen til 14-9.

To scoringer i træk af Mathias Bitsch betød, at gæsterne fem minutter før pausen var foran 16-10.

Godt målmandsspil Kristoffer Laursen satte et kontraangreb i gang hos Skanderborg, og der var flere kort i opgøret.

Efter en episode fik hjemmeholdets Frederik Børm også rødt kort, som blev efterfulgt af et blåt kort.

Det betyder, at en disciplinærinstans efterfølgende skal vurdere, om der skal tildeles karantæne ud over, at spillerens karantæne fra den igangværende kamp.

Det hele endte med pausestillingen 19-12 til Skanderborg, og med et kvarter igen havde hjemmeholdet hentet lidt ind og var bagud 21-26.

Opgaven virkede dog umulig nede med syv mål og med ti minutter igen, og Sønderjyske kom aldrig tæt på sejren.

Inden kampen meddelte Sønderjyske, at klubben har forlænget kontrakten med stregspiller Frederik Ladefoged, så den løber frem til sommeren 2021.

