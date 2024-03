Line Berggren, der topper flere lister i kvindeligaen, stopper i Skanderborg for at søge nye udfordringer.

Venstrebacken Line Berggren Larsen stopper i Skanderborg Håndbold efter denne sæson for at søge nye udfordringer.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Den 25-årige spiller har udviklet sig til at blive en af de største profiler i kvindernes håndboldliga efter skiftet fra Aarhus United i 2022.

Aktuelt er Line Berggren den tredjemest scorende i kvindernes håndboldliga med 139 mål, og hun er ligaens suverænt mest scorende i åbent spil. Desuden topper hun ligaens assistliste med 119 assister i denne sæson.

Hendes store sæson understreges af, at hun netop er blevet kåret som månedens spiller i ligaen for anden måned i træk.

- Jeg har været rigtig glad for min tid i Skanderborg, og derfor har det også været svært at tage beslutningen om, at jeg skal prøve noget andet, siger hun til klubbens hjemmeside.

- Det har ikke været et fravalg af Skanderborg, men et tilvalg af noget andet.

Skanderborg-træner Jeppe Vestergaard roser Line Berggren til skyerne.

- Line har leveret en utrolig flot indsats i sin tid i Skanderborg og har stor andel i den flotte sæson, vi har leveret indtil nu. Line bidrager med en utrolig aggressivitet og fart, og derfor har hun også været en stor del af den skarpe kontrafase, der har kendetegnet holdet i denne sæson.

- Derudover stiller Line altid høje krav til sig selv, hvilket hele tiden bidrager til at udvikle hende selv og de andre spillere på holdet, lyder det fra træneren.

Det er uvist, hvor bagspilleren fortsætter karrieren.

Skanderborg ligger nummer ni i ligaen inden de sidste fire runder af grundspillet.

/ritzau/