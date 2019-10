Skanderborg Håndbold har undladt at forsikre klubbens dameligaspillere, selv om de har en kontrakt og får løn.

Det ser ud til, at Skanderborg Håndbold forsøger at omgå reglerne for at undgå at betale forsikringer til spillerne.

Sådan lyder det fra Håndbold Spiller Foreningen, der kritiserer Skanderborg Håndbold for at give spillerne ekstra løn for at være mentor i ungdomsafdelingen.

Det skriver TV2 Sport, der er i besiddelse af en af spillernes kontrakt.

Kontrakten viser, at spilleren får udbetalt 11.995 kroner om året i løn. Det er fem kroner under Dansk Håndbold Forbunds (DHF) grænse for, hvornår en klub skal registrere sine spillere hos forbundet.

Ifølge klubben er den dermed ikke forpligtet til at tegne ulykkes- og arbejdsskadeforsikring for spillerne.

Ud over de knap 12.000 kroner får nogle af spillerne udbetalt 18.000 kroner om året for at være mentor i klubbens ungdomsafdeling.

- Når tingene kommer som en samlet pakke - en kontrakt og en "mentorordning" ved siden af - så fortæller det os alt om, at det her er en måde, man ganske enkelt omgår reglerne på.

- Og det står vi ikke på mål for, og det ønsker vi ikke at have i vores sport, siger Michael Sahl Hansen, der er direktør i Håndbold Spiller Foreningen, til TV2 Sport.

Klubbens formand Jens Christensen afviser dog, at det er noget lusk ved mentor-aftalerne, som fire spillere i klubben ifølge formanden har.

- Nej, det er der ikke. Det er, fordi de yder en indsats, der ligger ud over det, der er omfattet af den kontrakt på 12.000 kroner (spillerkontrakten, red.), siger han til tv-stationen.

Skanderborg ligger sidst i ligaen med to point efter ti kampe.

/ritzau/