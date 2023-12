Den 24-årige venstreback Emil Lærke skifter til sommer fra Lemgo til Skanderborg AGF efter to år i Tyskland.

Venstrebacken Emil Lærke skifter fra Bundesligaen og tilbage til den danske håndboldliga efter denne sæson.

Efter at have spillet to år i tyske Lemgo går turen næste sommer til Skanderborg AGF Håndbold (SAH).

Det oplyser sidstnævnte klub på sin hjemmeside.

Emil Lærke kommer til SAH på en toårig kontrakt.

24-årige Lærke har tidligere været en stor profil i den danske liga. Således var han med til at vinde DM-guld med GOG i 2022 før skiftet til Lemgo.

Sportschef Peter Bredal påpeger, at klubben både får en "ung og erfaren tovejsspiller, der har prøvet meget".

- Han var en profil i den danske liga og var med til at blive dansk mester med GOG, og så kommer han hjem med to års erfaring i verdens stærkeste liga, Bundesligaen.

- Han er en ekstremt dygtig skytte, der kan skyde langt udefra, og han er et rigtig godt supplement til de øvrige bagspillere, vi har i truppen næste år, siger sportschefen.

Lærke ser SAH som et spændende projekt.

- Jeg håber, at jeg kan være med til at trække SAH-projektet i den rigtige retning og opad i tabellen i samarbejde med et forvejen slagkraftigt hold, siger bagspilleren.

- Derudover har jeg også haft et ønske om at komme tættere på familien, hvilket bliver muligt ved at komme hjem til Danmark. Alt i alt synes jeg, det er et perfekt match, og jeg kan ikke vente med at komme i gang.

Emil Lærke fik i 2021 debut på A-landsholdet, men har ikke optrådt på holdet siden.

/ritzau/