I den bedste danske herrehåndboldrække går det ikke stille for sig, når tingene ser svære ud.

Det må klubben Mors-Thy erkende, efter én af deres fans lørdag kastede sin øl i hovedet på dommer Mik Trustrup.

Det melder TV 2, efter Lemvig-Thyborøn scorede i sidste sekund og dermed vandt bundbraget 25-24.

Mors-Thy ligger for øjeblikket på en 13. plads ud af de 14 hold i rækken, så krisen er reel i klubben.

Mors-Thys fangruppe Bette Balkan Support har været ude at beklage sagen, som set i Facebook-opslaget foroven. Også dommer Mik Tulstrup var ked af situationen.

»Gennem hele kampen havde der været en super fed kulisse, så det er bare ærgerligt, at der kommer sådan en afslutning på en rigtig fed håndboldkamp. Vi har aldrig nogensinde været ude for sådan noget før. Det er meget overraskende, at det kan ske i dansk håndbold,« siger han til TV 2.

Mors-Thys sportschef Henrik Hedegaard fortæller til TV 2, at man 'sagtens kan forestille sig', at klubben udelukker tilskueren.

Det er nu op til DHF og Disciplinærinstansen, om kastet skal have konsekvenser for den ølkastende fan.