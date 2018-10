Set med danske fan-briller er Mikkel Hansens forestående familieforøgelse faretruende tæt på VM i januar.

Landstræner Nikolaj Jacobsen har tidligere ytret en smule bekymring om situationen, men Hansen selv er mere rolig.

»Man kan jo ikke spå om sådan nogle ting; hvornår det kommer til at ske. Forhåbentlig er timingen fin, og er den det, så er der ikke nogen problemer med noget som helst,« siger Mikkel Hansen.

Den danske stjerne vil ikke afsløre terminsdatoen, men fortæller, at den lykkelige begivenhed efter planen sker ’i slutningen af december’.

Mikkel Hansen ses her ved herrehåndboldlandsholdets pressemøde på spillerhotellet Comwell Aarhus. Foto: Henning Bagger

Håndboldherrerne møder ind i VM-lejren d. 28. december og første kamp spilles d. 10. januar, og derfor kan fødslen godt falde en smule ubelejligt i forhold til de danske forberedelser til slutrunden på hjemmebane.

Hvis tingene altså trækker ud.

Det påvirker dog ikke Mikkel Hansen, som har talt med Nikolaj Jacobsen om situationen, og sammen har de lagt en plan for, hvordan det eventuelt skal håndteres.

»Selvfølgelig vil jeg jo først og fremmest gerne være til stede (under fødslen, red.). Vi har haft en fin dialog om, hvordan og hvorledes det er. Jeg synes, at han (Nikolaj Jacobsen, red.) har været meget fleksibel i forhold til, hvordan vi lykkes bedst muligt. Og så må vi jo tage det derfra,« siger han.

Danmarks cheftræner Nikolaj Jacobsen med Mikkel Hansen ved herrehåndboldlandsholdets træning på Ceres Arena i Aarhus, mandag 22. oktober 2018. Foto: Henning Bagger

Nikolaj Jacobsen fortæller også, at der er planer for de forskellige scenarier, og at der vil blive taget hensyn til Mikkel Hansen undervejs.

»Jeg har da snakket med Mikkel om, hvordan vi kan løse tingene. Men chefen i sidste ende er jo Stephanie (Mikkel Hansens kæreste, red.). Det er hende, der sidder med trumfkortene. Jeg sidder med en håndfuld jokere lige nu,« griner han og fortsætter:

»Jeg kan ikke rigtig gøre så meget andet end at håbe på, at det selvfølgelig sker inden, at VM går i gang. Så lemper vi selvfølgelig i forhold til Mikkel - noget med at rejse frem og tilbage mellem lejren og Stephanie og så videre. Så både den kommende mor og far føler sig tryg og tilfreds,« forklarer landstræneren.

Nikolaj Jacobsen understreger, at det er vigtigt for ham, at både Mikkel Hansen og kæresten er trygge ved tingene og får en god oplevelse.

Mikkel Hansen ved herrehåndboldlandsholdets træning på Ceres Arena i Aarhus, mandag 22. oktober 2018. Foto: Henning Bagger

»De er førstegangsforældre, så det er også lidt mere specielt, end hvis man har prøvet det en enkelt gang eller to før. Så er man lidt mere rutineret. Derfor gælder det også om at begge parter er glade og tilfredse – mest af alt Stephanie,« siger Jacobsen og tilføjer:

»Men lige nu kan jeg hverken gøre fra eller til. Udover at vi har sagt, at vi selvfølgelig vil hjælpe alt det, vi kan. Sådan at specielt moderen er glad og tilfreds,« lyder det.

VM i Danmark og Tyskland spilles fra 10.-27. januar.

Her er Danmark i indledende gruppe med Norge, Østrig, Tunesien, Chile og Saudi Arabien. Det danske landshold spiller sine kampe i Jyske Bank Boxen i Herning og i Royal Arena i København.