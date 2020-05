Tre klubber sender nedrykningssag til DIF's appelinstans. De håber, at repræsentantskabsmøde må afblæses.

Næste kapitel i dramaet om skrivebordsafgørelserne i dansk håndbold er ved at tage form.

Egentlig forventede Dansk Håndbold Forbund (DHF) at kunne sætte punktum i sagen om om nedrykninger og medaljefordelinger på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde mandag.

Men det forsøger tre involverede klubber - EH Aalborg, Nordsjælland og Odder - at forpurre.

Nordsjælland Håndbold oplyser, at klubberne fredag har sendt sagen videre til appelinstansen i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Dermed kan repræsentantskabet ikke træffe en afgørelse på mandag, hævder Nordsjælland og EH Aalborgs advokat på sagen, Lars Hilliger.

- Jeg skal på den baggrund venligst opfordre til, at der straks sker aflysning af det indkaldte møde, således at det etablerede tvisteløsningssystem respekteres og får lejlighed til at behandle de verserende sager færdigt, uden risiko for, at repræsentantskabet sideløbende træffer beslutninger, der strider imod det endelige resultat af tvistløsningssystemets behandling, skriver Lars Hillinger til DHF's bestyrelse.

Dette ønske afviser DHF.

Sagen handler om, at Udvalget for Professionel Håndbold besluttede at fordele nedrykninger, oprykninger, medaljer og europæiske pladser, da coronakrisen ramte, og det måtte opgives at færdigspille de bedste rækker hos damer og herrer.

Den beslutning blev siden sendt til Håndboldens Appelinstans, som slog fast, at udvalget ikke havde hjemmel til at træffe afgørelsen.

Derfor røg sagen videre til repræsentantskabet.

Men de tre klubber ønsker via appellen til DIF at få sendt sagen tilbage til Håndboldens Appelinstans, fordi denne aldrig tog stilling til ønsket om at underkende nedrykningerne.

- Håndboldens Appelinstans har slet ikke taget stilling til vores principale påstand, således som processen foreskriver. Derfor mener vi, at DIF-Idrættens Højeste Appelinstans bør hjemvise sagen til Håndboldens Appelinstans, der således kan tage stilling til dette spørgsmål, lyder det fra Lars Hilliger.

De tre klubber ønsker nedrykningerne sløjfet, så der kun rykkes op og fordeles medaljer og pladser i europæisk håndbold i næste sæson.

Dansk Håndbold Forbunds formand, Per Bertelsen, undrer sig over, at klubbernes appel først kommer nu, næsten tre uger efter afgørelsen fra Håndboldens Appelinstans.

Men appellen får ham ikke umiddelbart til at aflyse det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

- Vi afvikler repræsentantskabsmødet som planlagt. Vi har forbundets jurists og andre sportsjuristers ord for, at det, vi gør, er helt efter bogen. Vi følger procedurerne, fastslår Per Bertelsen.

/ritzau/