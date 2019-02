En operation i lilletåen tvinger Nikolaj Markussen på tribunen.

For snart en måned siden var der fest og farver. Danmarks håndboldherrer havde netop triumferet med VM-guld på hjemmebane, og stemningen var nærmest euforisk.

Men i dag er situationen en helt anden for én af de danske gulddrenge.

»Jeg havde bare forfærdelig ondt i den, men når man får at vide, at det bare er en forstuvning, så vænner man sig jo til det, og så forsøger man at spille videre, siger til TV 2 SPORT.

Nikolaj Markussen gjorde en god figur under VM-slutrunden. Foto: Henning Bagger

Nikolaj Markussen blev skadet inden VM og har været hæmmet siden da. Bjerringbro-Silkeborg-spilleren spillede ellers videre ved VM med det, han troede var en forstuvning i lilletåen.

Det har nu vist sig at være tilstrækkelig alvorlig, at han må under kniven. Det var nemlig ikke forstuvning, men i stedet en lilletå der var gået af led.

»Efter jeg kom hjem til BSV og forsøgte at give det pause, så har jeg jo godt kunnet mærke, at det bare blev ved med at gøre ondt. Og så kunne jeg jo godt fornemme, at der var noget galt, og så var jeg også selv med til at tage initiativ til, at det skulle undersøges nærmere.«

Det var under den sidste testkamp inden VM mod Ungarn, at Nikolaj Markussen blev skadet.

Simon Hald, Nikolaj Markussen og Magnus Landin under en VM-træning i Hamburg, torsdag den 23. januar 2019.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Alligevel spillede Nikolaj Markussen videre og var med lige indtil guldmedaljerne hang om halsen.

Nikolaj Markussen bærer dog ikke nag over, at landsholdstaben ikke opdagede leddet i lilletåen, der var gået af led. Han påpeger nemlig selv, at de formentlig er lige så trætte af situationen, som han selv.

Med sin skade går Nikolaj Markussen glip af de sidste, afgørende kampe for Bjerringbro-Silkeborg.

Holdet er netop gået videre til knock-out-kampe, mens man i den hjemlige liga er med i ræset om DM-guldet.