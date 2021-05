Estavana Polman er ikke med, når Team Esbjerg lørdag møder Odense Håndbold i kamp to i DM-semifinalen.

Team Esbjerg skal lørdag forsøge at holde liv i mesterskabshåbet uden en af klubbens største stjerner.

Estavana Polman vil således ikke være med i den anden DM-semifinale mod Odense Håndbold på grund af den skade, hun pådrog sig i den første kamp mellem de to hold tirsdag.

Omfanget af hollænderens skade er endnu uvist, men hun bliver altså ikke klar til lørdagens kamp, hvor Team Esbjerg er tvunget til at vinde. Det bekræfter Esbjerg-træner Jesper Jensen over for TV2 Sport.

- Vi vil jo gerne have alle mand til rådighed, og når Polman nu ikke er til rådighed, er det klart, at det i hvert fald på papiret giver mindre chancer. Så vi er ærgerlige over det, for hun er en af dem, der plejer at steppe op i de kampe. Så vi ville rigtig gerne have haft hende med, siger Jensen til TV2 Sport.

Estavana Polman er for nylig vendt tilbage efter en lang pause på grund af en alvorlig knæskade. Den hollandske profil måtte bæres fra banen i store smerter i tirsdagens kamp, som Team Esbjerg tabte 26-27.

Lørdagens semifinale mellem Esbjerg og Odense Håndbold spilles klokken 16 på vestjydernes hjemmebane. Alt andet end en Esbjerg-sejr sender Odense i DM-finalen.

Team Esbjerg har vundet det danske mesterskab de seneste to sæsoner. I sidste sæson blev det dog tildelt på skrivebordet, efter at ligaen blev lukket ned før tid på grund af coronapandemien.

Viborg HK og Herning-Ikast står over for hinanden i den anden semifinaleduel. Herning-Ikast vandt den første kamp.

/ritzau/