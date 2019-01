Uheldene væltede ned over det danske landshold under den flotte VM-sejr over Norge torsdag aften.

Forsvarskrumtap René Toft Hansen måtte udgå med en lyskenskade, og han kommer ikke tilbage i slutrunden.

Også førstevalget på højreback-positionen, Nikolaj Øris Nielsen, blev skadet i den dramatiske affære. Han spillede derfor slet ikke i anden halvleg.

»Jeg fik et lille riv i baglåret, som gjorde, at jeg lige blev lidt nervøs. Og i samråd med fysioterapeuten blev vi enige om, at vi ikke ville risikere noget. Vi må se, hvordan kroppen reagerer,« fortalte Øris på fredagens pressemøde.

Han kunne ikke garantere, at han er klar, når mellemrunden går i gang lørdag med kampen mod Ungarn.

»Jeg har ikke prøvet det her før. Jeg kan mærke, at der er noget. Men måske kan det løsnes op med noget behandling og noget varme. Måske kan jeg få baglåret i gang igen, det skal jeg ikke afvise,« lød det fra den langskæggede BSV-stjerne, der er klar til at satse mere, end han normalt ville gøre, for at spille de kommende kampe.

»Ja, jeg tror, der er mange, der er villige til at gå rigtig langt for at spille de her kampe. Det er jo en once in a lifetime-mulighed for langt de fleste at spille en slutrunde på hjemmebane. Folk er villige til at kaste alt ind, tror jeg.«

Går du med en frygt om, at det her pludselig kan være slut for dig?

»Hmm... Nej. Det tror jeg ikke, det er. Men nu må vi se, hvordan baglåret reagerer.«

Nikolaj Øris var ligesom resten af landsholdet dybt trist over at skulle vinke farvel til René Toft Hansen.

»Det er en af byggestenene på holdet. Og når man også tænker på hans historik, så synes jeg, at det er sindssygt synd for ham, at han ikke får lov at spille mere ved denne slutrunde. Han har kæmpet og kæmpet for at komme tilbage, og nu var det endelig lykkes, og så render han ind i den her skade.«

»Det er vanvittigt synd for ham, og jeg tror også, at det bliver en svækkelse af vores hold.«

Danmark møder Ungarn lørdag aften klokken 20.30 i Boxen i Herning.