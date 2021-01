Den danske Barcelona-fløj Casper U. Mortensen er på grund af en skade ikke med ved VM-slutrunden i Egypten. Og det er en smertelig oplevelse at komme igennem januar, hvor alle i Danmark snakker om håndboldlandsholdet.

Det fortæller 31-årige Casper U. Mortensen i en Facebook Live-session med B.T. (SE INTERVIEWET ØVERST).

»Det er vildt underligt ikke at være med, og for at være ærlig så ser jeg ikke særlig meget VM.«

»Jeg tror, at andre, der har oplevet at være skadet under en slutrunde, er enig i, at det gør ondt at se på. Ikke at være en del af det, når man rigtig gerne vil det.«

Så fløjraketten skåner sig selv med minimalt indtag af håndbold-tv i disse uger.

»Jeg følger naturligvis lidt med, og jeg ved, at de har vundet de første tre kampe, og at de skal spille mod Qatar i dag. Men jeg ser kun det, jeg kan overskue at se, og så bruger jeg mit hoved på en masse andre ting, som gør, at jeg kan overskue at komme igennem en januar, hvor hele Danmark er i VM-mode.«

»Jeg håber det bedste for drengene, men ellers er det begrænset, hvad jeg ser, fordi jeg bliver ked af ikke at være en del af det,« fortæller Casper U. Mortensen.

Fløjen, der kan skrive verdensmester og olympisk mester på c.v.'et, blev skadet i en ligakamp i november - han håber at være tilbage på banen sidst i denne sæson.