Landsholdets fartdjævel, Casper U. Mortensen, er efter en forrygende start på VM-slutrunden havnet på tribunen i Boxen.

Et slag på knæet har sendt Barcelona-stjernen til tælling, og det er uvidst, hvornår han kan genindtræde på holdkortet.

Den 29-årige københavner tager dog situationen med fint humør - godt bakket op af familie, holdkammerater og sin hustru, TV 2-værten Stine Bjerre Jørgensen.

»Det er frustrerende. Men jeg har også folk på hjemmefronten, der siger 'tag det nu roligt.' Især min bedre halvdel,« sagde Casper U. Mortensen efter opgøret mod Saudi Arabien.

Vis dette opslag på Instagram Glædelig jul Et opslag delt af Casper U. Mortensen (@casperumortensen6) den 24. Dec, 2018 kl. 8.13 PST

»Jeg sad også og hyggede med Hans Lindberg på tribunen, og han sagde også, at jeg skulle tage det roligt. Lige pludselig går det over.«

Men hvordan er det at sidde og kigge på i stedet for at spille?

»Det er bare mega fedt! Ej...hehe. Det er selvfølgelig vrkelig irriterende - især nu, hvor det var gået så godt i de to første kampe.«

Ja, du har scoret 13 mål på 13 forsøg. Så du var mr. 100 procent. Eller - det er du jo faktisk stadig!

»Ja, den holder stadig! Jeg vil jo allerhelst spille, men det var fint at se, at drengene havde styr på det. Selvom det var lidt af en uskøn kamp.«

Danmarks kampe ved VM VM Gruppe C: Torsdag d. 10. januar: Chile - Danmark 16-39

Lørdag d. 12. januar: Danmark - Tunesien 22-36

Mandag d. 14. januar: Danmark - Saudi-Arabien 34-22

Tirsdag d. 15. januar: Østrig - Danmark

Torsdag 17. januar: Danmark - Norge

Mellemrunden starter lørdag d. 19. januar.

starter lørdag d. 19. januar. Semifinaler afvikles fredag d. 25. januar

afvikles fredag d. 25. januar Bronzekamp og finale afvikles søndag 27. januar

Vi ved jo, at du ikke er udstyret med den største tålmodighed. Hvordan klarer du ventetiden?

»Tålmodigheden er i den grad på prøve, ja. Jeg er egentlig også ok indstillet på at spille på smerter. Men det skal selvfølgelig være helbredsmæssigt forsvarligt.«

»Men jeg er faktisk okay rolig. Jeg er jævnligt i kontakt med sundhedsstaben, og de tror på, at jeg er klar snart - og det er det vigtigste for mig.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Men hvor lang tid regner du med, der går, før du igen er på banen?

»Jeg har ikke rigtig prøvet sådan noget væske omkring menisken før, så jeg ved simpelthen ikke, hvornår det går væk. Vi tog en skanning i går, fordi jeg var bekymret. Og den skanning var heldigvis god - forstået på den måde, at der ikke var noget, der var flækket eller revnet.

»Korsbånd var inktakt, men der var væske omkring menisken, fordi den havde fået et tryk. Og derfor har jeg ondt og går rundt og halter nu.«

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvad gør man konkret - suger man væsken ud?

»Den får en masse is og behandling, og jeg ligger i sådan en vakuum-maskine. Og jeg tager også nogle antiflammatoriske piller. Så vi trykker på alle de knapper, der kan sørge for en optimal helingsproces. Men jeg ved ikke, om jeg er klar i morgen (tirsdag, red.), på torsdag eller på søndag.«

Frygter du at blive skiftet ud af truppen af Nikolaj Jacobsen?

»Det er jo klart, at det er en mulighed. Det er noget, han skal vurdere. Det skal jeg ikke fokusere på. Jeg skal bare håbe på, at jeg vågner i morgen og kan sponse afsted. Jeg forbliver positiv.«

Danmark møder tirsdag aften Østrig i Boxen.