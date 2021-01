Mathias Gidsel fik en drømme-slutrundedebut, da Danmark fredag aften bøllebankede Bahrain ved VM med 34-20.

10 kasser stod den 21-årige GOG-back for – og det er svært at forestille, hvordan Gidsels dag kunne blive meget bedre.

Men der var alligevel lidt malurt i bægeret. For Mathias Gidsel måtte undvære bedstevennen GOG-kammeraten Emil Jakobsen, der tidligere på dagen afleverede en positiv coronatest.

Og derfor sendte landsholdskometen også en tanke til sin ven, der lå isoleret på hotelværelset i Kairo.

KAIRO 20210115 Danmarks Mathias Gidsel (#33) jublar med lagkamraterna efter segern i fredagens match i handbolls-VM, grupp D, mellan Danmark och Bahrain på Cairo Stadium Sports Hall. Foto: Jonas Ekströmer / TT / kod 10030. (Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT/Scanpix 2021) Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT Vis mere KAIRO 20210115 Danmarks Mathias Gidsel (#33) jublar med lagkamraterna efter segern i fredagens match i handbolls-VM, grupp D, mellan Danmark och Bahrain på Cairo Stadium Sports Hall. Foto: Jonas Ekströmer / TT / kod 10030. (Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT/Scanpix 2021) Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT

»Jeg håber, at han smiler lidt derhjemme. Jeg er vildt ked af, at én af mine bedste venner skal ligge derhjemme og ikke opleve det her. Han har fortjent mere end nogen anden at få sin slutrundedebut,« sagde Gidsel til DR.

»Jeg håber, han snart afleverer en negativ test, så han kan være med igen.«

Mathias Gidsel blev med sin 10 scoringer den mest scorende slutrundedebutant nogensinde. Og han virkede efterfølgende overvældet over sin personlige succes.

»Hold da op, ja. Jeg var klar i dag, og jeg ville rigtig gerne vise, at jeg var berettiget til at være med. Og jeg kæmper jo også for spilletid, så jeg ville bare gerne gøre det så godt som muligt. Og så var jeg heldig med at mine holdkammerater var dygtige, og jeg skulle bare putte bolden i mål.«