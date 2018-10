Mikkel Hansen har brug for skånekost på landsholdet. Det fastslår landstræner Nikolaj Jacobsen.

Selv siger Mikkel Hansen, at det knæ, som skabte store problemer for ham i sidste sæson, har det fint, men Nikolaj Jacobsen tør ikke tage nogen chancer med Danmarks største stjerne.

»Jeg skal spare Mikkel. Han kan ikke holde til det. Hans knæ hæver for meget, hvis det bliver belastet,« siger Nikolaj Jacobsen og fortsætter:

»Det er godt nok, at Mikkel har det fint. Han havde det jo også fint i Kroatien (EM i januar 2018 blev afviklet i Kroatien, red.). Men vi skal jo også styre det. Mikkel kunne sagtens spille forsvar og angreb her til VM i januar, men så kan det være, at det går ud over to slutrunder på den lange bane. Det vil vi heller ikke risikere.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Derfor er det en balancegang, hvor vi skal træffe – kan man tillade sig at kalde det ’modne’ – beslutninger på Mikkels vegne i forhold til også at se det på den lange bane. Nu er Mikkel blevet 31 år, og der er stadig mange slutrunder, hvor jeg synes, Mikkel Hansen skal være med for Danmark. Og så nytter det ikke noget, vi slider ham op på en enkelt slutrunde på hjemmebane,« forklarer Nikolaj Jacobsen.

Helt konkret kommer det til at betyde, at Nikolaj Jacobsen ikke vil bruge Mikkel Hansen til at dække op på venstre back i fremtiden. Det vil i hans optik slide for meget på stjernen.

Enten vil landstræneren skubbe Mikkel Hansen ud på venstre fløj, som er mindre krævende at dække, eller også får han lov at hvile sig på bænken, mens holdkammeraterne dækker op.

Akkurat som det oftest er tilfældet, når Mikkel Hansen spiller for sin franske klub Paris Saint-Germain.

Mikkel Hansen får behandling ved herrehåndboldlandsholdets træning på Ceres Arena i Aarhus Foto: Henning Bagger Vis mere Mikkel Hansen får behandling ved herrehåndboldlandsholdets træning på Ceres Arena i Aarhus Foto: Henning Bagger

»Vi har mange andre dygtige spillere, derfor synes jeg også, at vi kan løse det. Dermed ikke sagt, at Mikkel ikke skal dække op, men det bliver ikke på backpositionen mere. Så kan han sagtens dække en fløj, hvor Magnus (Landin, red.) så dækker backen i perioder i stedet for,« siger han og tilføjer:

»Og så vil der være kampe, hvor Magnus måske ikke lige har fysikken til at stå på den back, hvor Mads Mensah eller Rasmus Lauge skal stå der. Så skal vi have Mikkel ud (på bænken, red.) i forsvaret, eller også så skal Lauge spille venstre back i den periode, som han også gør for Flensburg,« lyder det fra Nikolaj Jacobsen.

Denne uge byder på to muligheder for at teste Nikolaj Jacobsens nye planer af, når Danmark spiller EM-kvalifikationskampe mod Ukraine og Færøerne - henholdsvis onsdag og lørdag.

