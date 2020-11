Trænere, der er blevet fyret. Spillere, der ud af det blå har fået kontrakten revet over.

En præsident der fremtvinger ting hos spillere, han vil have ud af klubben ved at give dem tilfældige bøder.

Det er de vilkår, Simone Böhme har levet under i ungarnske Siofok KC de sidste måneder. Noget, der har tæret en del på den danske håndboldprofil.

»Man har jo menneskelige rettigheder, men dem er der altså ikke så mange af hernede,« fortæller hun til TV 2 Sport og fortsætter:

»Der er ikke rigtig nogen, der beskytter en, og det er måske det værst tænkelige, man skal prøve at forestille sig. Jeg må i hvert fald sige, at jeg har været ude for et mentalt og fysisk pres, jeg aldrig nogensinde har prøvet før. Jeg havde ikke troet, jeg også kunne komme så langt ud, jeg har været ude,« siger Simone Böhme, der har haft svært ved at falde i søvn om natten.

I Siofok KC er Janos Fodor ejeren. Flere fra hans familie er en del af klubben, og vinder holdet ikke, får det konsekvenser.

Det kan blandt andet være en fyreseddel, og lunten er kort. Ingen ved, hvem der bliver ramt som den næste. Noget, der giver en enorm usikkerhed.

Simone Böhme fortæller, at der ikke er en spillerforening eller forældre, der lige kan komme med støtte i de svære tider. Hun står alene og har før tænkt tanken, hvordan hun 'kommer levende derfra'.

Den danske profil skiftede til klubben i 2018 på en kontrakt der gælder til 2022, og indtil videre har hun valgt at blive.

Hun har været glad for det store dele af tiden, men på det seneste har det været hårdt, for Böhme, der ikke er med til EM i Herning til december.

Den 29-årige højrefløj var ikke blandt de 16 navne, Jesper Jensen valgte til sin første slutrunde i spidsen for det danske landshold.

Simone Böhme har i sin karriere spillet 35 landskampe i rødt og hvidt. Hun var med ved VM i Japan sidste år, hvor hun dog til sidst blev skiftet ud med Mia Rej.