Det kom som et chok, da Simon Pytlick i slutningen af oktober løb ind i en slem skade.

Siden har han været i et kapløb mod tiden for at blive klar til EM-slutrunden i januar, hvor han er udset til at være en af Danmarks vigtigste spillere.

Nu kommer den danske håndboldstjerne med en positiv melding kun en måned før slutrunden.

»Det går bedre, og foden er okay,« sagde han fredag før Flensburg-Handewitts kamp i Bundesligaen.

Her afslørede Simon Pytlick også, at han denne weekend skal have foretaget en test af den fod, hvor han i oktober fik et brud i anklen.

Viser testen det rigtige, skal han efter planen tilbage på træningsbanen med resten af truppen mandag.

Det vil være første gang, siden han blev skadet.

»Så det går ganske godt med foden,« fortsatte han og understregede, at han er håbefuld for at nå at spille et par kampe for den tyske storklub inden EM-slutrunden. Hør hele interviewet i videoen øverst i artiklen.

I sidste uge fortalte Flensburgs danske træner Nicolej Krickau til Flensborg Avis, at han ikke ved, om Simon Pytlick når i kamp inden jul.

»Når han bliver klar igen, spiller han naturligvis først og fremmest for SG Flensburg-Handewitt, og så må landstræneren vurdere sine muligheder ud fra det,« sagde Krickau til mediet.

Den danske stjernespiller er med i landstræner Nikolaj Jacobsens 35 mand store bruttotrup, der skal skæres ned til de 20 mand, som det er tilladt at tage med til slutrunden.

Stem på 2023's største danske sportspræstation herunder – og vær med i konkurrencen om billetter til det storstilede Sport 2023-show, hvor B.T. Guld bliver uddelt.