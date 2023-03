Lyt til artiklen

På få uger blev han i den grad landskendt.

Og det betød også, at Simon Pytlick efter VM-guldet valgte at trække sig.

For han kunne tydeligt mærke, hvordan interessen for ham steg voldsomt efter den helt store triumf i januar, fortæller han i et interview med Euroman.

»Jeg havde to uger, lige efter jeg kom hjem, hvor jeg ikke var ude at handle. Enten bestilte jeg mad gennem Wolt eller fik min roomie til at handle for mig,« siger GOG-stjernen og fortsætter:

»Måske var det ikke nødvendigt, men jeg havde en forestilling om, at folk ville hive fat i mig, hvis de så mig i Netto. For jeg kom lige fra fejringen på Rådhuspladsen, hvor alle ville snakke. Der skulle lige falde ro på, og så ville folk glemme mig, tænkte jeg.«

Gik han en tur, gemte han sig nærmest. Det var med en hue eller kasket trukket helt ned i hovedet, fortæller Simon Pytlick, der 'simpelthen var mæt' af at tale om håndbold.

Han lægger ikke skjul på, at det var noget af en omvæltning pludselig at blive en stor landsholdsstjerne og vinde VM.

Han har også tidligere fortalt til B.T., hvordan han har mærket en stor interesse på de sociale medier.

Simon Pytlick var en del af det hold, der vandt VM-guld i januar.

»Jeg har selvfølgelig lagt mærke til, at der er mange, der har fulgt mig. Der skete pludselig et kæmpe boost på Instagram, men det er ikke det, jeg bruger mest tid på,« sagde han i forbindelse med den seneste landsholdssamling.

Hjemme i den fynske klub er der også blevet passet godt på Simon Pytlick, der snart skifter til tyske Flensburg-Handewitt, som han har indgået en aftale med, der løber til sommeren 2027.

Tilbage i februar blev håndboldstjernen hjemme fra en Champions League-kamp for at få ro i både krop og hoved, lød det fra GOG-træner Nicolej Krickau.