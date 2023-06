Hans efternavn kendte de fleste. Også længe inden Simon Pytlick i januar vandt VM-guld med landsholdet.

For hans far er som bekendt den tidligere håndboldspiller og landstræner Jan Pytlick.

Noget, der på mange punkter har været positivt, men på nogle områder har det også været en smule svært at bære det kendte efternavn, fortæller Simon Pytlick i TV 2-programmet 'Min egen kurs'.

»Der har været nogle perioder, hvor man har fået at vide, at den eneste grund til, du er med på de her ting er, fordi din far er træner eller landstræner. Så skal du være med,« siger håndboldspilleren og fortsætter:

»De ting rørte mig meget, da jeg var mindre. Hvorfor skal folk sige sådan noget?«

Simon Pytlick fortæller, at det ramte ham lidt som ung, da han var omkring de 14 år.

Men efterhånden fandt han ud af, at han jo var dygtig til håndbold, og at det var derfor, han blev taget med til ting. At det ikke handlede om, at hans far var træner.

Simon Pytlick har indtil videre spillet i GOG, men efter sommerferien tørner han i stedet ud for tyske SG Flensburg-Handewitt, som han skifter til.

Parterne har lavet en aftale, der løber til sommeren 2027.

Under den storslåede slutrunde i januar, hvor Danmark løb med VM-guldet, blev han jævnligt konfronteret med rygterne om, at tyskerne var brændt varm på ham.

»Jeg havde snakket med dem inden VM og gik ind til slutrunden med den tanke, at jeg gerne ville spille i klubben. Det var lidt mærkeligt at gå og holde det hemmeligt også under VM, hvor der var så mange spørgsmål,« har Simon Pytlick tidligere fortalt til B.T.