Det var ikke kønt, men det var spændende, da Silkeborg-Voel slog Aarhus United i kvindernes håndboldliga.

Kvaliteten var mildest talt svingende, da Silkeborg-Voel tog imod Aarhus United i kvindernes bedste håndboldrække, men det blev spændende hele vejen til slutfløjt.

Her var hjemmeholdet bedst til at holde hovedet bare en smule koldt, og det resulterede i en sejr på 25-24 til Silkeborg-Voel.

I tabellen haler silkeborgenserne på syvendepladsen ind på netop Aarhus United, der er nummer seks. Aarhusianerne er dog fortsat tre point foran.

Vigtigere er det dog for Silkeborg-Voel, at afstanden til den niendeplads, der betyder et misset slutspil, blev øget til tre point.

I en afvekslende første halvleg på et teknisk ikke prangende niveau fulgtes de to hold ad til 6-6 knap midtvejs, hvorefter mandskaberne på skift gik i stå angrebsmæssigt.

Hjemmeholdet var foran 8-6, men holdt så en scoringspause på otte minutter, hvor aarhusianerne bragte sig foran med 10-8.

Herefter var det østjydernes tur til at diske op med flere fejl og afbrændere.

I halvlegens sidste godt otte minutter scorede Aarhus United kun en enkelt gang, og Silkeborg-Voel kunne gå til pause foran 13-11.

Det tekniske niveau fra starten af anden halvleg blev ikke hævet voldsomt, og gæsterne fra Aarhus United sled stadig med at finde et stabilt niveau, så det lille hul på måltavlen kunne lukkes.

Silkeborg-Voel leverede heller ikke en fejlfri indsats, og en dum dobbeltudvisning knap midtvejs gav Aarhus United en let vej til kontakt.

Det gav gæsterne et lille overtag, men som det var gennem hele kampen, var det kun for en stund.

Med ni minutter igen var der udlignet til 22-22, og det handlede tydeligvis om, hvilket hold der kunne minimere de tekniske fejl og dårlige beslutninger mest i slutfasen.

Den disciplin lykkedes hjemmeholdet bedst med og tog sejren på et enkelt mål.

/ritzau/