Håndboldfans måtte knibe sig i armen i denne uge – selveste Mikkel Hansen er fra næste sommer tilbage i Håndboldligaen.

Aalborg Håndbolds store scoop har fremkaldt ekstase, men tilgangen af den langhårede verdensstjerne – og nyheden om flere kæmpeprofiler på vej – får samtidig folk til at løfte øjenbrynene.

For sporene skræmmer. Sidste gang et dansk klubhold rakte harpikshænderne ud efter europæisk succes, gik det galt med et brag, der nærmest stadig runger i håndboldverdenen.

På sociale medier går debatten lystigt – og der drages paralleller mellem Aalborg Håndbold og luftkastellet AG København, der anført af Jesper 'Kasi' Nielsen ville vinde det hele, men endte i økonomisk kollaps i 2012.

Verdensstjernen Mikkel Hansen vender i sommeren 2022 tilbage til dansk håndbold efter 10 år i Paris Saint-Germain Handball. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Verdensstjernen Mikkel Hansen vender i sommeren 2022 tilbage til dansk håndbold efter 10 år i Paris Saint-Germain Handball. Foto: Liselotte Sabroe

»Kasi-Jesper ville vinde sig til succes. De bildte sig selv ind i AG København, at de kunne gøre noget, der ville få økonomien på plads. Men i Aalborg er det et langt sundere projekt – man kan sige, de har en sund milliardær bag sig, mens Kasi-Jesper var en fantast,« siger sportsøkonom Troels Troelsen.

Der er ellers flere ligheder mellem de to projekter. Mikkel Hansen var i begge tilfælde den sportslige galionsfigur. Bag begge klubber står lokalpatriotiske milliardærer. Og både i AG København og Aalborg var og er et talstærkt publikum nøglen til økonomisk succes.

Men denne gang er det anderledes langtidsholdbart, fastslår to af landets førende eksperter i håndboldøkonomi.

»Aalborg er en af de få klubber, der har haft en god og stabil økonomi uden udsving. De har pengestærke folk i ryggen og gør ikke noget overilet,« siger forskningschef Rasmus Klarskov Storm fra Idrættens Analyseinsitutut og fortsætter:

Mikkel Hansen har tidligere været involveret i et dansk håndboldprojekt med internationale ambitioner. Kasi-Jespers AGK kollapsede i 2012, men nåede inden at vinde både DM og pokaltitlen to gange. Klubben nåede også semifinalen i Champions League i 2011/2012-sæsonen. Foto: Henning Bagger Vis mere Mikkel Hansen har tidligere været involveret i et dansk håndboldprojekt med internationale ambitioner. Kasi-Jespers AGK kollapsede i 2012, men nåede inden at vinde både DM og pokaltitlen to gange. Klubben nåede også semifinalen i Champions League i 2011/2012-sæsonen. Foto: Henning Bagger

»'Kasi'-Jesper ville tjene penge på AG København og lave overskud, men det er ikke formålet her. Eigild Christensen har tjent de penge, han skal. Nu vil klubben være en stormagt, og man er villig til at lægge de penge, det kræver.«

Aalborg har i 10 år i træk fremvist grønne tal i regnskabet. En unik præstation i en branche, der er præget af underskud og en konstant dødedans med konkursen.

Det vidner om et mere sikkert setup, forklarer Troels Troelsen, der også har mere fidus til milliardæren Eigild Christensen, som har været den økonomiske sikkerhed for de danske mestre siden udskillelsen fra AaB i 2011, end 'Kasi'-Jesper.

Samtidig kan tilgangen af de danske stjerner skabe øgede indtægter.

Milliardæren Eigild Bødker Christensen er den økonomiske muskel i Aalborg Håndbold. Han grundlagde sin formue med salget af trykkerivirksomheden Color Print. Foto: JESPER VOLDGÅRD Vis mere Milliardæren Eigild Bødker Christensen er den økonomiske muskel i Aalborg Håndbold. Han grundlagde sin formue med salget af trykkerivirksomheden Color Print. Foto: JESPER VOLDGÅRD

»I Aalborg har de den bedste arena og et trofast publikum. Hvis de nu kan hæve tilskuertallet med 1.000 i snit og samtidig sælge flere trøjer og tiltrække nye sponsorer, så ser de økonomiske streger fornuftige ud for fremtiden,« siger Troels Troelsen.

Men det er først og fremmest erkendelsen af, at sportslig succes koster, og at den succes skal måles i guldmedaljer frem for kolde kontanter, der giver optimisme på Aalborg Håndbolds vegne:

»Dansk håndbold har været præget af masser af underskud og klubber på kanten af finansielt kollaps. Det skræmmer. Du kan ikke lave en guldrandet forretning af en håndboldklub i Danmark. Du kan få det til at køre fornuftigt rundt, udbetale lønninger og lave arbejdspladser, men det er utrolig svært at skabe et overskud,« siger Rasmus Klarskov Storm og fortsætter:

»Det er det sportslige, der skal være drivkraften. Det er eksemplet her. De sportslige ambitioner bærer projektet. De kører biksen fornuftigt og har lagt på. Ambitionerne har været der længe, de har været i toppen af dansk håndbold længe – og nu har de den økonomiske pondus til at tage skridtet videre.«

Mikkel Hansen og Mads Mensah Larsen spillede sammen i AGK. Nu bliver de genforenet i Aalborg Håndbold i sommeren 2022. Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Mikkel Hansen og Mads Mensah Larsen spillede sammen i AGK. Nu bliver de genforenet i Aalborg Håndbold i sommeren 2022. Foto: WOLFGANG RATTAY

Aalborg Håndbold forklarer selv, at det er den daglige drift, der skal finansiere de dyre drenge fra landsholdet. Men millionærerne spiller også en afgørende rolle.

»Som udgangspunkt skal det finansieres via den daglige drift. Sådan har det altid været. Nu sidder vi i den her fantastiske arena. Da vi skulle have tribunen op, lånte Aalborg Håndbold nogle af pengene af Eigild Christensen,« siger Aalborg Håndbolds direktør, Jan Larsen, til B.T.

»Vi havde ikke 10 millioner. Det havde han så. Og så betalte vi nogle af pengene tilbage til ham. Og det er klart, at hvis tingene skulle spidse til, så er det et par rare fyre at have med ombord på toget.«

Det velsmurte tog kører med Mikkel Hansen, Mads Mads Mensah Larsen og flere andre internationale profiler mod europæisk succes, når landsholdsstjernerne vender hjem til Danmark.