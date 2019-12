Serbien styrede kampen mod Sydkorea og vandt rimelig sikkert. Dermed rykker Serbien foreløbigt forbi Danmark.

Når Danmarks håndboldkvinder søndag klokken 12.30 tager hul på mellemrunden ved VM mod Norge, ligger holdet sidst i gruppen, der tæller seks nationer.

Det blev en kendsgerning, da Serbien i søndagens første kamp vandt med 36-33 over Sydkorea.

Dermed kom Serbien på to point for tre kampe i gruppe 1, og Danmark glider ned på sjettepladsen med det enlige point for to spillede kampe.

Efter en lige indledning tog Serbien styringen og gik fra 5-4 til 12-6. Derfra vekslede Serbien mest mellem føringer på seks og syv mål, inden pausestillingen i den målrige kamp lød 21-16.

Spænding blev der aldrig for alvor noget af. Sydkorea reducerede til 18-22, men Serbien trak igen fra til føring 26-19.

Siden førte Serbien flere gange med otte mål, men Sydkorea gjorde sit for at iværksætte et stort comeback. Holdet gik fra 22-30 til 26-30 med godt ni minutter tilbage.

Sydkorea fortsatte med at høvle mål ind i denne periode, men Serbien fik igen gang i målscoringen og kunne derfor afvise sydkoreanerne i slutfasen.

Serbien vandt med tre mål og kom på to point ligesom Sydkorea.

Klokken 10 tørner Holland og Tyskland, der topper gruppen med henholdsvis fire og tre point for to kampe, sammen.

Norge følger efter med to point inden opgøret mod Danmark.

/ritzau/