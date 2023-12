Japan var efter en stærk afslutning meget tæt på at få point, men Tyskland vandt 31-30 ved VM.

Japan var meget tæt på at skabe en pæn overraskelse i sin første kamp ved VM i håndbold for kvinder.

Men profilen Xenia Smits bragede i de døende sekunder bolden i nettet og skaffede Tyskland en 31-30-sejr i Herning.

Det skete i gruppe F, som holdene i Danmarks gruppe bliver parret med i mellemrunden.

Japanerne åbnede kampen bedst og kom foran 6-3, inden tyskerne som forventet overtog styringen med kampen.

Med 29-24 til Tyskland med ti minutter igen syntes kampen afgjort, men Japan viste stor vilje, og kombineret med tysk sløseri blev kampen alligevel spændende.

Med 20 sekunder tilbage af opgøret fik Japan udlignet til 30-30, og da tyskerne kiksede i det følgende angreb, stod japanerne endda til at få bolden og et sidste angreb.

Tyskland blev dog i stedet tilkendt et frikast, og på det blev japanerne overrumlet, da Xenia Smits hamrede bolden i nettet og skaffede sit hold to point.

Også Frankrigs regerende olympiske mestre åbnede VM med en yderst spinkel sejr.

Angola havde således de franske profiler i tovene i slutningen af kampen, men stolpen stod i de sidste sekunder i vejen for en udligning, og Frankrig vandt 30-29.

Andetsteds kom Holland fra land med en sikker 41-26-sejr over Argentina, og Montenegro slog Cameroun 25-11 efter at have ført 13-2 ved pausen.

/ritzau/