De svenske håndboldherrer er overraskende klar til VM-finalen efter en imponerende sejr på 32-26 over Frankrig.

Frankrig var favorit til at vinde fredagens semifinale i Egypten, men sådan gik det ikke.

Dertil var svenskerne ganske enkelt både stærkere, klogere og dygtigere.

Desuden hjalp det ikke, at de franske målvogtere slet ikke var i stand til at få fat i de svenske skytter i stort set hele kampen.

Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT Vis mere Foto: 10030 Jonas Ekströmer/TT

Alene i første halvleg gik 16 ud af 17 svenske forsøg i kassen.

Den franske træner forsøgte at rette op på situationen og pillede keeperen Vincent Gérard ud efter lidt over 20 minutter. Frankrig var på det tidspunkt bagud 8-11.

Afløseren Yann Genty fik reddet et enkelt af syv forsøg og kunne ikke forhindre en svensk pauseføring på 16-13.

Sverige havde omvendt en målmand i høj klasse i form af Andreas Palicka, som tog godt fra i buret.

Også illustreret i de sidste sekunder af første halvleg, hvor franske Nedim Remili hamrede bolden på overliggeren, inden fløjen Valentin Porte greb returbolden og troede, han kunne reducere.

Men Palicka stod klar og agerede sprællemand og lukkede af for syvende gang alene i de første 30 minutter.

Palicka så dog ud til at komme til skade i situationen, da han landede på halebenet, men han var i stand til at spille videre.

I anden halvelg kom Frankrig godt fra start og reducerede til 16-17, men tættere på kom holdet ikke.

I stedet trak Sverige langsomt og sikkert fra til føring på 20-16 og senere 26-21.

Frankrig jagtede spændingen til slut, men traf for ofte de forkerte valg og lavede for mange fejl til at skabte kontakt.

Palicka blev ved med at redde de franske forsøg, og et fasttømret svensk sammenhold slog et hold af franske individualister uden den fornødne klasse.

Danmark spiller i den anden semifinale senere fredag aften mod Spanien. Vinderen af den kamp skal nu møde Sverige i søndagens finale.

/ritzau/